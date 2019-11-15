Son Dakika Haberleri: Güven Öten: "Biz bu dönemleri rahatlıkla aşacağız"
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Güven Öten: "Biz bu dönemleri rahatlıkla aşacağız"

6 saat önce

- Güven Öten: "Biz bu dönemleri rahatlıkla aşacağız"KONYA - Konyaspor basın sözcüsü Güven Öten, kulübün son zamanlardaki yaşadığı sıkıntılara değinerek, "Yönetim olarak teknik ekip başta futbolular ve basın olarak tek yürek olmamız lazım. Başka bir Konyaspor yok.

- Güven Öten: "Biz bu dönemleri rahatlıkla aşacağız"

KONYA - Konyaspor basın sözcüsü Güven Öten, kulübün son zamanlardaki yaşadığı sıkıntılara değinerek, "Yönetim olarak teknik ekip başta futbolular ve basın olarak tek yürek olmamız lazım. Başka bir Konyaspor yok. Biz bu dönemleri rahatlıkla aşacağız, buna inancımız var" dedi.

Konyaspor, Süper Lig'in 12. haftasında 23 Kasım Cumartesi günü evinde Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Antrenman öncesi basın açıklaması yapan Konyaspor Basın Sözcüsü Güven Öten, "Geçmişte de yönetimlerde uzun süre görev aldım. Her takımda belli dönemlerde gerçekten inişi çıkışlar olabiliyor, bunu hocamız da ifade etti. Biz bir kere Aykut hocamıza her yönüyle her açıdan güvenerek, anahtarı teslim etmiş olarak bu lige devam ediyoruz" dedi.

En ufak endişe ve soru işareti yaşamadıklarını ifade eden Öten, Aykut Kocaman'ın Konyaspor'da olduğu geçmiş dönemlerde de böyle sıkıntılar olduğunu dile getirdi. Sıkıntılarda tek yürek olunmasını gerektiğini aktaran Öten, "Yönetim olarak teknik, ekip, başta futbolcular ve basın olarak tek yürek olmamız lazım. Başka bir Konyaspor yok. Biz bu dönemleri rahatlıkla aşacağız, buna inancımız var. Ama dediğimiz gibi beşli bacağın bir tanesinde eksiklik olup sıkıntı olduğu zaman bunlar sekteye uğruyor. İnanın ki bizim inancımızda hiçbir eksiklik yok, hiçbir sıkıntı yok, oyuncularımız da bu şekilde. Tabii üst üste gelen aksiliklerle bağdaştığında öz güven eksikliği oluştu, biz bunu yıkacağız, yeneceğiz. Biz Konyaspor'uz, biz kendimize güvendiğimiz zaman herkes bizden çekinir, buna inanın. Önce biz kendimize güveneceğiz, birlik olacağız. Takımımızın bundan sonra alacağı bir galibiyette arkasının geleceğine inanıyoruz. Herkes farklı yorumlar yapabilir kendisine göre ama şu an biz en saygıdeğer en kendini ispat etmiş hocasıyla yola çıktık ve devam ediyoruz. Ümidimizde de ve umudumuzda da en ufak bir sıkıntı yok. El birliğiyle taraftarımızın da destek olmasıyla biz bu dönemi rahatlıkla aşacağımıza inanıyoruz" diye konuştu.

Güven Öten: Biz bu dönemleri rahatlıkla aşacağız

Konyaspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 07:11 Kaynak: İHA
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