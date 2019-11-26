Son Dakika Haberleri: Güven Sağlık Grubu'nda 'Aile İçi Şiddet Politikası' projesi
Son Dakika Güncel Güven Sağlık Grubu'nda 'Aile İçi Şiddet Politikası' projesi - Son Dakika

Güven Sağlık Grubu'nda 'Aile İçi Şiddet Politikası' projesi

6 saat önce

ANKARA'da Güven Sağlık Grubu, 'Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü' kapsamında 'Çalışanlara Yönelik Aile İçi Şiddet Politikası İlkeleri' projesini uygulamaya başladı.

Güven Sağlık Grubu'nda 'Aile İçi Şiddet Politikası' projesi, System.String[]
ANKARA'da Güven Sağlık Grubu, 'Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü' kapsamında 'Çalışanlara Yönelik Aile İçi Şiddet Politikası İlkeleri' projesini uygulamaya başladı. Bu kapsamda çalışanlara aile içi şiddet konusunda çeşitli eğitimler ve destekler sağlanacak.

Güven Sağlık Grubu, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) ile Sabancı Üniversitesi ortaklığıyla hazırladığı projenin lasmanını gerçekleştirdi. Aile içi şiddet konusunda farkındalık yaratılması amaçlanan projede, aile içi şiddet gören Güven Sağlık Grubu çalışanlarına destek sağlamak, bilinçlendirmek, onlara yol göstererek daha güvenli ve huzurlu bir iş ortamı oluşturulması hedefleniyor.

'ANKARA'NIN DİĞER MARKALARI BU PROJEDE YER ALACAKTIR'

Güven Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Vekili ve TÜSİAD Sosyal Politikalar Yuvarlak Masa Başkanı Nüket Küçükel, kadına karşı şiddetin karşısında verilen mücadeleyi kurumsal bir hale getirebilmek için projeyi başlattıklarını söyledi. Kadının herhangi bir şiddet türüyle karşılaşmasını kabul etmediklerini dile getiren Küçükel, "Bu konudaki araştırmalarımızın başlangıcı, TÜSİAD'da Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Çalışma Grubu'nun yaptığı çalışmalara dayanmaktadır. TÜSAİD'ın bir üyesi olarak, önce Güven Sağlık Grubu'nda daha sonra Ankara'da bulunan markalarla devam ettireceğiz. Ben eminim ki, Ankara'nın diğer markaları da bu projede yer alacaktır" dedi.

'SAYIYI, ORANI AZALTMAK BİLE İYİ OLACAKTIR'

Herkesin hayatının bir döneminde şiddete uğradığını kaydeden Küçükel, "Bunun illa fiziksel olmasına gerek yok. Biz beyaz yakalıların içinde fiziksel şiddete uğrayanlarımız da çoktur. Bir kadın eğer şiddet görüyorsa, 'ben de görüyorum' demektir. Bu işi toplumun her segmentine yayıyor olmamız lazım. Bu iş el birliği ile yapılacaksa, bir anlam ifade edecektir. Sayıyı, oranı azaltmak bile inanılmaz derece toplumun bekası ve ruh sağlığı için iyi olacaktır" diye konuştu.

PSİKOLOJİK DESTEK SAĞLANACAK

Proje kapsamında, Güven Sağlık Grubu çalışanlarına İnsan Kaynakları ve Organizasyonel Gelişim Direktörlüğü tarafından destek ve bilgilendirme sağlanacak. Konuya ilişkin, sorunları tespit etme ve aile içi şiddet ile ilişkilendirme konusunda Güven Sağlık Grubu yöneticileri bilinçlendirilecek. Ayrıca aile içi şiddet mağduru çalışanlar, psikolojik danışmanlık ve psikiyatri bölümlerine başvurmaları konusunda bilinçlendirilecek ve yönlendirilecek. Projede, aile içi şiddet mağdurlarına ilk sağlık müdahaleleri Güven Sağlık Grubu bünyesinde yapılacak.


- Ankara
Sabancı Üniversitesi, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 03:40 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mansur Yavaş'la olan davasıyla gündeme gelen iş insanı Necmettin Kesgin'e 3 yıl hapis cezası verildi
Yüzüne asit atılan Berfin: Kadına şiddet son bulsun Yargıtay, verdiği kararla çocukların küçük yaşta evlenmelerine vize verdi Gazeteci Saygı Öztürk'ten çok konuşulacak iddia: Muharrem İnce CHP'ye çağrılacak

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.11.2019 22:13:16. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Güven Sağlık Grubu'nda 'Aile İçi Şiddet Politikası' projesi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]