Son Dakika Haberleri: Güven: "Seçmen Kütüklerinde 100 Yaş Üzerinde 6 Bin Kişi Görünce, Şüphelendiğimiz Kayıtları...

Güven: "Seçmen Kütüklerinde 100 Yaş Üzerinde 6 Bin Kişi Görünce, Şüphelendiğimiz Kayıtları...

48 dakika önce

Güven: "Seçmen kütüklerinde 100 yaş üzerinde 6 bin kişi görünce, şüphelendiğimiz kayıtları incelettik. Bu 6 bin kişi, ölü olanlar kayıttan düşüldü.

Güven:

Güven: "Seçmen kütüklerinde 100 yaş üzerinde 6 bin kişi görünce, şüphelendiğimiz kayıtları incelettik. Bu 6 bin kişi, ölü olanlar kayıttan düşüldü."

YSK Başkanı Güven: "YSK olarak bu işte ciddi manada hassasiyet gösteriyoruz ve seçmenlerimizin gerçek yerlerinde oylarını kullanmasını için elimizden geleni yapıyoruz, yasa da onu emrediyor. Hakimlerimize bu konuda resen inceleme yetkisi de verdik."

YSK Başkanı Güven: "Seçmen listeleri askıya çıktıktan sonra 165 kişiyle ilgili ihbar geldi.

Güven: "24 Haziran seçimlerinde 736 iken bu seçim döneminde beyan edilen yerleşim yerinde oturmadığı için kaydı dondurulan seçmen sayısı 56 bin 495

Suriyelilerin oy kullanması

Suriye vatandaşlarının seçimde oy kullanacağı iddialarına karşı da Sadi Güven, "Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan bir kişinin oy kullanması mümkün değil." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 10:06 Kaynak: AA

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