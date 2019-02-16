Güven: "Sistem Basitleşti, Şimdi Daha Kolay Görülüyor.

Güven: "Sistem basitleşti, şimdi daha kolay görülüyor.

Güven: "Sistem basitleşti, şimdi daha kolay görülüyor. Herkes kendi oy kullandığı sandıktan çıkan sonuca baksa spekülasyonlar ortadan kalkar."

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