Güven: "Sistem Basitleşti, Şimdi Daha Kolay Görülüyor.
43 dakika önce
Güven: "Sistem basitleşti, şimdi daha kolay görülüyor.
Güven: "Sistem basitleşti, şimdi daha kolay görülüyor. Herkes kendi oy kullandığı sandıktan çıkan sonuca baksa spekülasyonlar ortadan kalkar."
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Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 11:09 Kaynak: AA
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