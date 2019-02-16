Son Dakika Haberleri: Güven: "Sistem Basitleşti, Şimdi Daha Kolay Görülüyor.

Güven: "Sistem Basitleşti, Şimdi Daha Kolay Görülüyor.

43 dakika önce

Güven: "Sistem basitleşti, şimdi daha kolay görülüyor.

Güven:
Güven: "Sistem basitleşti, şimdi daha kolay görülüyor. Herkes kendi oy kullandığı sandıktan çıkan sonuca baksa spekülasyonlar ortadan kalkar."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 11:09 Kaynak: AA

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