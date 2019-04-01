Son Dakika Haberleri: Güven: "Şu An İtibarıyla Yüzde 80'in Üzerinde Sandık Sonuç Tutanağını, Sayım Döküm Cetvelini, İlçe...

Güven: "Şu An İtibarıyla Yüzde 80'in Üzerinde Sandık Sonuç Tutanağını, Sayım Döküm Cetvelini, İlçe...

1 saat önce

Güven: "Şu an itibarıyla yüzde 80'in üzerinde sandık sonuç tutanağını, sayım döküm cetvelini, ilçe birleştirme tutanaklarını partilerle paylaştık."

Güven:
Güven: "Şu an itibarıyla yüzde 80'in üzerinde sandık sonuç tutanağını, sayım döküm cetvelini, ilçe birleştirme tutanaklarını partilerle paylaştık."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 10:20 Kaynak: AA

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ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Güven: "Şu An İtibarıyla Yüzde 80'in Üzerinde Sandık Sonuç Tutanağını, Sayım Döküm Cetvelini, İlçe...
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