Güven: "Şu An İtibarıyla Yüzde 80'in Üzerinde Sandık Sonuç Tutanağını, Sayım Döküm Cetvelini, İlçe...
1 saat önce
Güven: "Şu an itibarıyla yüzde 80'in üzerinde sandık sonuç tutanağını, sayım döküm cetvelini, ilçe birleştirme tutanaklarını partilerle paylaştık."
Güven: "Şu an itibarıyla yüzde 80'in üzerinde sandık sonuç tutanağını, sayım döküm cetvelini, ilçe birleştirme tutanaklarını partilerle paylaştık."
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Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 10:20 Kaynak: AA
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