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Güven: "Tartışmalar, tenkitler, hakarete ulaşmadığı sürece bizim için bedava akıldır.
7 saat önce
Güven: "Tartışmalar, tenkitler, hakarete ulaşmadığı sürece bizim için bedava akıldır.
Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 11:58 Kaynak: AA
Güven: "Tartışmalar, tenkitler, hakarete ulaşmadığı sürece bizim için bedava akıldır. Tenkitlere hiçbir zaman alınmadım, faydalı bile görüyorum."
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