Güven Timi Park ekipleri hafta sonu denetimlerine devam ediyor - Son Dakika
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Güven Timi Park ekipleri hafta sonu denetimlerine devam ediyor

30.07.2022 20:15
Güven Timi Park ekipleri hafta sonu denetimlerine devam ediyor

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Güven Timleri Büro Amirliği park ekipleri; park, bahçe ve mesire alanlarında hafta sonu denetimlerine devam ediyor.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Güven Timleri Büro Amirliği park ekipleri; park, bahçe ve mesire alanlarında hafta sonu denetimlerine devam ediyor.

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri; halkın yoğun olduğu park, bahçe ve mesire alanlarında kontrollerini sürdürdü. Yapılan kontrollerde; 42 adet park, bahçe kontrolü yapıldı, 2 mesire alanı kontrol edildi, 162 şahıs ve 26 araç sorgulandı.

Ekiplerce yapılan kontroller esnasında herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadığı öğrenildi. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Güven Timleri, Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Güven Timi Park ekipleri hafta sonu denetimlerine devam ediyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Güven Timi Park ekipleri hafta sonu denetimlerine devam ediyor - Son Dakika
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