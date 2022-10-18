Güven timleri 1 haftada bin 963 şahsı sorguladı, 6 aranan şahsı yakaladı - Son Dakika
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Güven timleri 1 haftada bin 963 şahsı sorguladı, 6 aranan şahsı yakaladı

18.10.2022 15:26
Güven timleri 1 haftada bin 963 şahsı sorguladı, 6 aranan şahsı yakaladı

Kayseri'de güven timleri tarafından geçtiğimiz 1 hafta içerisinde yapılan çalışmalarda 963 şahıs sorgulandı, 6 aranan şahıs ise yakalandı.

Kayseri'de güven timleri tarafından geçtiğimiz 1 hafta içerisinde yapılan çalışmalarda 963 şahıs sorgulandı, 6 aranan şahıs ise yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Güvem Timleri Amirliği ekiplerinin kentteki başarılı çalışmaları sürüyor. Geçtiğimiz 1 hafta içerisinde farklı bölgelerde denetim gerçekleştiren ekipler, 3 şahsı uyuşturucu maddeyle yakaladı. Ekipler bin 963 şahsı sorgularken, çeşitli suçlardan aranması bulunan 6 şahsı ise yakaladı. Ayrıca, yapılan uygulamalarda dilencilik yapan 13 şahıs ise yakalanarak, zabıta ekiplerine teslim edildi.

Ekiplerin yaptığı uygulamaların devam edeceği belirtildi. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Güven timleri 1 haftada bin 963 şahsı sorguladı, 6 aranan şahsı yakaladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Güven timleri 1 haftada bin 963 şahsı sorguladı, 6 aranan şahsı yakaladı - Son Dakika
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