Güven timleri 1 haftada bin 963 şahsı sorguladı, 6 aranan şahsı yakaladı

Kayseri'de güven timleri tarafından geçtiğimiz 1 hafta içerisinde yapılan çalışmalarda 963 şahıs sorgulandı, 6 aranan şahıs ise yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Güvem Timleri Amirliği ekiplerinin kentteki başarılı çalışmaları sürüyor. Geçtiğimiz 1 hafta içerisinde farklı bölgelerde denetim gerçekleştiren ekipler, 3 şahsı uyuşturucu maddeyle yakaladı. Ekipler bin 963 şahsı sorgularken, çeşitli suçlardan aranması bulunan 6 şahsı ise yakaladı. Ayrıca, yapılan uygulamalarda dilencilik yapan 13 şahıs ise yakalanarak, zabıta ekiplerine teslim edildi.

Ekiplerin yaptığı uygulamaların devam edeceği belirtildi. - KAYSERİ