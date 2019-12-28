Güven timleri, 2019 yılında İstanbul'a "güven" verdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Güven timleri, 2019 yılında İstanbul'a 'güven' verdi - Son Dakika

Güven timleri, 2019 yılında İstanbul'a "güven" verdi

6 saat önce

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, 2019 yılında kentin birçok noktasında 24 saat görev yaparak İstanbullular'a "güven" verdi.

Güven timleri, 2019 yılında İstanbul'a

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, 2019 yılında kentin birçok noktasında 24 saat görev yaparak İstanbullular'a "güven" verdi.

İstanbulluların huzurunu sağlamak için kentin farklı noktalarında 1360 güven timi personeli görev yapıyor.

Güven timleri metro, tramvay, metrobüs, cami, meydanlar gibi yoğunluğun fazla olduğu yerlerde bulunarak kapkaç, yankesicilik, kaldırımcılık, dolandırıcılık, hırsızlık gibi olaylarda suçlulara göz açtırmıyor.

Simitçi, kestaneci, temizlik görevlisi, milli piyangocu gibi görünerek halkın içine karışan güven timleri, olaylara anında müdahale edebiliyor.

AA muhabirinin İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden aldığı bilgiye göre, 2019 yılında güven timlerinin müdahale ettiği 77 bin 201 olayda gözaltına alınan 79 bin 440 şüpheliden 3 bin 568'i tutuklandı.

Ekiplerin müdahale ettiği 1146 uyuşturucu madde satıcısı olayında gözaltına aldığı 2 bin 574 kişinin 838'i tutuklandı.

Güven timlerinin 1551 uyuşturucu madde bulundurma olayında yakaladığı 1494 kişiden 36'sı tutuklandı.

Ekiplerin yıl boyunca yapmış olduğu çalışmalarda 16 bin 195 aranan şahıs yakalandı, bunların 952'si tutuklandı.

Mala karşı işlenen suçlarda ise 1219 yankesicilik, 639 evden hırsızlık, 416 iş yerinden hırsızlık, 175 otodan hırsızlık, 673 dolandırıcılık, 142 kapkaç, 729 kaldırımcılık, 303 gasp ve 2 bin 440 diğer hırsızlık olaylarında timler 6 bin 735 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan kişilerden 1647 kişi tutuklandı.

Ayrıca yıl boyu timler diğer suçlardan 51 bin 573 olayda 52 bin 442 kişiyi yakaladı. Bunlardan 95'si ise tutuklandı.

Güven Timleri Şube Müdürlüğü, İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 11:16 Kaynak: AA
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