Güven Timleri aranan 14 şahsı yakaladı, kayıp 9 çocuğu buldu - Son Dakika
Üye Girişi

Güven Timleri aranan 14 şahsı yakaladı, kayıp 9 çocuğu buldu

19.07.2022 16:36

- Güven Timleri aranan 14 şahsı yakaladı, kayıp 9 çocuğu buldu Güven Timlerinin 2 haftalık çalışma sonuçları açıklandı Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'in talimatları ile kurulan Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri, 5-19 Temmuz tarihleri arasında yaptıkları çalışmalarda aranan 14 şahsı...

- Güven Timleri aranan 14 şahsı yakaladı, kayıp 9 çocuğu buldu

Güven Timlerinin 2 haftalık çalışma sonuçları açıklandı

KAYSERİ - Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'in talimatları ile kurulan Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri, 5-19 Temmuz tarihleri arasında yaptıkları çalışmalarda aranan 14 şahsı yakalarken, kayıp 9 çocuğu da ailesine teslim etti.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği Komiseri Tuba Kuyucu, 5 - 19 Temmuz tarihleri arasında yaptıkları çalışmalarla ilgili bilgiler verdi. Kuyucu, faaliyete başladıkları 5 Temmuz'dan itibaren şehrin 12 noktasında yaptıkları çalışmalarda vatandaşların refahını sağlayacak çalışmalar yaptıklarını belirtti. Kayıp olan 9 çocuğun yapılan çalışmalarla olay yerinde ailelerine teslim edildiğini söyleyen Tuba Kuyucu, "Birimimiz Kayseri halkına, esnafına ve Kayseri'ye şehir dışından gelen misafirlerimize alış verişin, hareketin yoğun olduğu yerlerde doğrudan ulaşabilmek amacıyla kurulduk. Malum sadece Kayseri için değil, Türkiye genelinde anlık hırsızlıklar, sokak olayları ve taciz gibi olaylarla ilgili daha kısa ve net müdahale edebilmek için kuruldu birimimiz. 5 Temmuz - 19 Temmuz arasında yaptığımız çalışmalarla ilgili bilgi vermek gerekirse de il merkezinde 12 noktada yaptığımız çalışmalarda 12 bin 586 kişinin GBT sorgulaması yapıldı. Bu sorgulamalarda 14 tane aranan şahsa ulaştık ve gözaltına aldık. 155 şahsa kabahatler kanununun çeşitli maddelerinden işlem yapıldı. 12 tane iş yerinden hırsızlık olayı anlık olarak çözüldü. 4 tane kasten yaralama olayına anında müdahale edildi. 7 tane narkotik olayı aydınlatıldı. 1 adet devlet büyüklerine hakaret olayına müdahale edildi. 9 kayıp çocuk vakası da anında bulundu. Belki de içlerinde en önemli olanlar da bu, 9 çocuk ailesini kaybedip başına kötü bir şey gelmeden anında bulunup, olay yerinde ailesine teslim edildi" dedi.

Kuyucu, faaliyet süresinde toplam bin 607 aracın da sorgusunun yapıldığını söyleyerek; "Bu süreçte bin 607 araç sorgusu yaptık. 11 araca kabahatlerden işlem yaptık. 1 araç trafikten men edildi, 1 tane de çalıntı aracı tespit ettik. 2 haftadır aktif olan birimimizin istatistik sayılarına da baktığımız zaman amacına ulaşmış şekilde hareket ediyoruz. Tekrar söylüyorum, amacımız Kayseri halkının sokakta, alış verişte ve dışarıda huzurlu bir şekilde hareket edebilmesi. Malum gurbetçi olan çok fazla Kayserili vatandaşımız var. Onların geliş gidişlerinde, alış verişlerinde herhangi bir olumsuzluk yaşamamaları amacıyla günün büyük bir bölümünde Türk halkına bu şekilde hizmet veriyoruz" ifadelerine yer verdi.

YORUMLAR
500
Güven timleri şüphelendikleri şahıstan uyuşturucu yakaladı Güven timleri şüphelendikleri şahıstan uyuşturucu yakaladı Güven timleri buluntu cüzdanı sahibine ulaştırdı Güven timleri buluntu cüzdanı sahibine ulaştırdı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Güven Timleri aranan 14 şahsı yakaladı, kayıp 9 çocuğu buldu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:18 Fenerbahçe'nin yeni sezon formalarında yıldız detayı! Düzenlenen etkinlikle tanıtıldı
17:05 Türkiye'yi kasıp kavuracak sıcaklar için uzman önerisi geldi: Bu iki besini mutfaktan çıkarmayın!
17:05 CHP'li Engin Altay'dan AK Partilileri sinirlendirecek KYK açıklaması: Kılıçdaroğlu'nun çıkışı telaşlandırdı
16:59 Ailesiyle yolda yürüyen kadın bacağından kurşunlandı! O anlar saniye saniye kamerada
16:56 Köprülü kavşak çalışması sırasında korkunç kaza! Yüksek gerilim hattına temas eden talihsiz adam alevlerin ortasında kaldı
16:40 Galatasaray son durumu KAP'a bildirdi! Mostafa Mohamed Nantes'a gidiyor
16:29 Okan Buruk'tan transfer açıklaması! Galatasaray, Joao Pedro'dan neden vazgeçti?
16:16 İngiltere'de termometreler ülke tarihinin en yüksek sıcaklığını gösterdi, trenler büküldü
16:08 İstanbul Sözleşmesi'ni fesheden Cumhurbaşkanlığı kararının iptal talebi Danıştay tarafından reddedildi
16:06 Rıdvan Dilmen'in Twitter paylaşımı gündem oldu: Çocuklarıma bırakacağım en büyük miras, "Fenerbahçeli Rıdvan Dilmen" etiketidir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.07.2022 17:23:42. #1.13#
SON DAKİKA: Güven Timleri aranan 14 şahsı yakaladı, kayıp 9 çocuğu buldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement