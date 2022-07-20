Güven Timleri aranan 14 şahsı yakaladı, kayıp 9 çocuğu buldu - Son Dakika
Üye Girişi

Güven Timleri aranan 14 şahsı yakaladı, kayıp 9 çocuğu buldu

20.07.2022 00:57
Güven Timleri aranan 14 şahsı yakaladı, kayıp 9 çocuğu buldu

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'in talimatları ile kurulan Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri, 5-19 Temmuz tarihleri arasında yaptıkları çalışmalarda aranan 14 şahsı yakalarken, kayıp 9 çocuğu da ailesine teslim etti.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'in talimatları ile kurulan Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri, 5-19 Temmuz tarihleri arasında yaptıkları çalışmalarda aranan 14 şahsı yakalarken, kayıp 9 çocuğu da ailesine teslim etti.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği Komiseri Tuba Kuyucu, 5 - 19 Temmuz tarihleri arasında yaptıkları çalışmalarla ilgili bilgiler verdi. Kuyucu, faaliyete başladıkları 5 Temmuz'dan itibaren şehrin 12 noktasında yaptıkları çalışmalarda vatandaşların refahını sağlayacak çalışmalar yaptıklarını belirtti. Kayıp olan 9 çocuğun yapılan çalışmalarla olay yerinde ailelerine teslim edildiğini söyleyen Tuba Kuyucu, "Birimimiz Kayseri halkına, esnafına ve Kayseri'ye şehir dışından gelen misafirlerimize alışverişin, hareketin yoğun olduğu yerlerde doğrudan ulaşabilmek amacıyla kurulduk. Malum sadece Kayseri için değil, Türkiye genelinde anlık hırsızlıklar, sokak olayları ve taciz gibi olaylarla ilgili daha kısa ve net müdahale edebilmek için kuruldu birimimiz. 5 Temmuz - 19 Temmuz arasında yaptığımız çalışmalarla ilgili bilgi vermek gerekirse de il merkezinde 12 noktada yaptığımız çalışmalarda 12 bin 586 kişinin GBT sorgulaması yapıldı. Bu sorgulamalarda 14 tane aranan şahsa ulaştık ve gözaltına aldık. 155 şahsa kabahatler kanununun çeşitli maddelerinden işlem yapıldı. 12 tane iş yerinden hırsızlık olayı anlık olarak çözüldü. 4 tane kasten yaralama olayına anında müdahale edildi. 7 tane narkotik olayı aydınlatıldı. 1 adet devlet büyüklerine hakaret olayına müdahale edildi. 9 kayıp çocuk vakası da anında bulundu. Belki de içlerinde en önemli olanlar da bu, 9 çocuk ailesini kaybedip başına kötü bir şey gelmeden anında bulunup, olay yerinde ailesine teslim edildi" dedi.

Kuyucu, faaliyet süresinde toplam bin 607 aracın da sorgusunun yapıldığını söyleyerek, "Bu süreçte bin 607 araç sorgusu yaptık. 11 araca kabahatlerden işlem yaptık. 1 araç trafikten men edildi, 1 tane de çalıntı aracı tespit ettik. 2 haftadır aktif olan birimimizin istatistik sayılarına da baktığımız zaman amacına ulaşmış şekilde hareket ediyoruz. Tekrar söylüyorum, amacımız Kayseri halkının sokakta, alışverişte ve dışarıda huzurlu bir şekilde hareket edebilmesi. Malum gurbetçi olan çok fazla Kayserili vatandaşımız var. Onların geliş gidişlerinde, alışverişlerinde herhangi bir olumsuzluk yaşamamaları amacıyla günün büyük bir bölümünde Türk halkına bu şekilde hizmet veriyoruz" ifadelerine yer verdi. - KAYSERİ

YORUMLAR
500
Son dakika 3. sayfa: Motosikletli polis timlerinin 'şok' uygulamaları sürüyor Son dakika 3. sayfa: Motosikletli polis timlerinin 'şok' uygulamaları sürüyor Kayseri'de güven timleri görev başında Kayseri'de güven timleri görev başında
Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Güven Timleri, Gökmen Çiçek, Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Güven Timleri aranan 14 şahsı yakaladı, kayıp 9 çocuğu buldu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
01:06 Astana zirvesinin ardından Beyaz Saray'dan "tahıl koridoru" sözleri: Erdoğan müzakere edilmiş bir sonuç için çalışıyor
01:03 Tahran'daki üçlü zirvede üç liderden de Suriye için farklı öneriler geldi
01:00 İsmailağa Cemaati'nden kaset tehdidinde bulunan Saadeddin Ustaosmanoğlu'na tepki: Mezkûr şahsın cemaatimiz adına açıklama yapma yetkisi yoktur
00:49 Bolu'da 52 kişinin içme suyundan zehirlendiği olayda 10 vatandaş yoğun bakıma kaldırıldı
00:47 Üçlü zirveye bu gergin anlar damga vurdu: 1 dakika boyunca Erdoğan'ı ayakta bekleyen Putin'in rahatsızlığı suratına yansıdı
00:42 "Kaset" tartışmasıyla uğraşan Cübbeli Ahmet'ten "FETÖ çıkışı: Kasetleri çıkarmayan melundur! Allah'ın laneti üzerine olsun!
22:14 Galatasaray transferi resmen açıkladı! Benfica'nın golcüsü Seferovic kiralık olarak kadroya katıldı
21:49 Keçiboynuzu çalarken uyaran komşulara ateş açtılar: 1 ölü, 2 yaralı
21:26 Erdoğan, Putin ve Reisi ile bir araya geldiği üçlü zirvede net konuştu: Milli güvenliğimize kast edenleri Suriye'den söküp atmakta kararlıyız
21:00 Erdoğan'ın İran dini lideri Hamaney'le yaptığı görüşmesinde Türk bayrağının olmaması tartışma yaratmıştı! İşin aslı sonradan ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.07.2022 06:59:09. #1.12#
SON DAKİKA: Güven Timleri aranan 14 şahsı yakaladı, kayıp 9 çocuğu buldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement