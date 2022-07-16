Güven timleri buluntu cüzdanı sahibine ulaştırdı - Son Dakika
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Güven timleri buluntu cüzdanı sahibine ulaştırdı

16.07.2022 22:11
Güven timleri buluntu cüzdanı sahibine ulaştırdı

Kayseri'nin Talas ilçesinde içerisinde cep telefonu ve para bulunan cüzdanı İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Güven Timleri'nce sahibine teslim edildi.

Kayseri'nin Talas ilçesinde içerisinde cep telefonu ve para bulunan cüzdanı İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Güven Timleri'nce sahibine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre ilçede bulunan Osmanlı Sokağı'nda cüzdan bulundu. İçerisinde cep telefonu ile bir miktar para olan cüzdanın sahibini araştıran Güven Timleri ekipleri, cüzdanın sahibini tespit ederek teslim etti. Cüzdan sahibi de ekiplere çalışmalarından dolayı teşekkür etti. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

Asayiş Şube Müdürlüğü, Güven Timleri, Kayseri, Talas, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Güven timleri buluntu cüzdanı sahibine ulaştırdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Güven timleri buluntu cüzdanı sahibine ulaştırdı - Son Dakika
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