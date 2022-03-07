Güven timleri 'Güven' veriyor - Son Dakika
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Güven timleri 'Güven' veriyor

07.03.2022 18:04
Güven timleri 'Güven' veriyor

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği'ne bağlı güven timleri tarafından yapılan uygulamada uyuşturucu madde ve bıçak ele geçirildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği'ne bağlı güven timleri tarafından yapılan uygulamada uyuşturucu madde ve bıçak ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre Kayseri Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğine bağlı güven timi ekipleri; Hunat Mahallesi, Cumhuriyet Meydanı, Kazancılar ve Millet Caddelerinde uygulama yaptı. Ekiplerce yapılan uygulamalarda aranması olan 1 kişi yakalandı.

Ekiplerce ayrıca; bir miktar uyuşturucu madde ve bıçak ele geçirildi. - KAYSERİ

Güven timleri 'Güven' veriyor

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Asayiş Şube Müdürlüğü, Dolandırıcılık, Uyuşturucu, Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Güven timleri 'Güven' veriyor - Son Dakika


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