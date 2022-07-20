Güven timleri hız kesmiyor - Son Dakika
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Güven timleri hız kesmiyor

20.07.2022 11:11
Güven timleri hız kesmiyor

Kayseri'de güven timleri tarafından şüphe üzerine durdurulan bir şahsın üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kayseri'de güven timleri tarafından şüphe üzerine durdurulan bir şahsın üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri, Talas ilçesine bağlı Harman Mahallesi'nde uygulama yaptı. S.M. isimli şahsı şüphe üzerine durduran ekipler, üzerinde arama yaptı. Yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde, hassas terazi ve bıçak bulundu.

İşlemleri tamamlanan şahıs, narkotik ekiplerine teslim edildi. - KAYSERİ

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Çocuk hırsızlar güven timinden kaçamadı Çocuk hırsızlar güven timinden kaçamadı
Kaynak: İHA

Asayiş Şube Müdürlüğü, Güven Timleri, Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Güven timleri hız kesmiyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Güven timleri hız kesmiyor - Son Dakika
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