Güven timleri suça geçit vermiyor - Son Dakika

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğine bağlı güven timlerince yapılan çalışmalarda; 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğine bağlı Güven Timi ekipleri; Hunat Mah, Cuhuriyet Meydanı, Kazancılar ve Millet caddelerinde uygulama yaptı. Yapılan uygulamada 2 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet şarjör ile 36 adet fişek ele geçirildi. - KAYSERİ