Güven Timleri suçla mücadeleye devam ediyor - Son Dakika
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Güven Timleri suçla mücadeleye devam ediyor

21.07.2022 21:55
Güven Timleri suçla mücadeleye devam ediyor

Kayseri'de Güven Timleri tarafından bulunan faturasız kurusıkı tabancanın sahibine işlem yapıldı.

Kayseri'de Güven Timleri tarafından bulunan faturasız kurusıkı tabancanın sahibine işlem yapıldı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri devriye gezerken Melikgazi ilçesine bağlı Bankalar Caddesi'nde bir otomobilde tabanca olduğu ihbarını değerlendirdi. Olay yerine giden ekiplerin çalışmalarında otomobilde bulunan tabancanın kurusıkı ve ruhsatsız olduğu belirlendi.

Ruhsatsız tabancanın sahibine ekipler tarafından yasal işlem başlatıldı. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Güven Timleri, Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Güven Timleri suçla mücadeleye devam ediyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Güven Timleri suçla mücadeleye devam ediyor - Son Dakika
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