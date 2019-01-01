Güven Timleri Tacizcilere Göz Açtırmadı
1 saat önce
Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde kadınları taciz ettikleri iddia edilen 3 genç, güven timleri tarafından yakalandı.
Beyoğlu İstiklal Caddesi
'nde kadınları taciz ettikleri iddia edilen 3 genç, güven timleri tarafından yakalandı. Zanlılardan biri polise direnmeye çalışsa da gözaltına alınmaktan kurtulamadı.
Beyoğlu'nda yoğun güvenlik önlemleri alan polis, tacizcilere göz açtırmadı. İstiklal Caddesi'nde yürüyen kadınları taciz ettiği iddia edilen 3 genç, polis ekiplerince gözaltına alındı. Bu sırada gençlerden biri polise direnmeye çalıştı. Ancak kısa sürede etkisiz hale getirilen zanlı, polis arabasına bindirildi. Gözaltına alınan 3 zanlı, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 01:15 Kaynak: İHA
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