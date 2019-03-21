Son Dakika Haberleri: Güven Timleri Tarihi Eser Kaçakçısını Kıskıvrak Yakaladı

Güven Timleri Tarihi Eser Kaçakçısını Kıskıvrak Yakaladı

33 dakika önce

Erzurum'da tarihi eser kaçakçıları Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin dikkatinden kaçamadı.

Güven Timleri Tarihi Eser Kaçakçısını Kıskıvrak Yakaladı, System.String[]
Erzurum'da tarihi eser kaçakçıları Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin dikkatinden kaçamadı.

Edinilen bilgiye göre, Erzurum Otogarı içerisinde Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri tarafından yapılan çalışmalarda; terminal içerisinde şüpheli hareketler sergileyen Cemal A. ekipler tarafından yakalandı. Şahsın çantasında yapılan aramada 6 adet tarihi eser heykel, 27 adet sikke, 2 adet eski dönem yüzük, 6 adet eski dönem takı, 19 adet eski döneme ait değerli taş bulunarak gözaltına alınarak bahse konu malzemelere el konuldu. Cemal C. hakkında tarihi eser kaçakçılığından adli işlem yapıldı. - ERZURUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 05:02 Kaynak: İHA

Güven Timleri, Erzurum, 3. Sayfa
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