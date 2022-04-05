Güven timlerinden dilencilere denetim - Son Dakika
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Güven timlerinden dilencilere denetim

05.04.2022 16:19
Güven timlerinden dilencilere denetim

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince kağıt toplayan ve dilencilik yapan şahıslar denetlendi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince kağıt toplayan ve dilencilik yapan şahıslar denetlendi.

Edinilen bilgiye göre Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğine bağlı güven timleri Kazancılar Çarşısı ve Bankalar Caddesi'nde kağıt toplayan ve dilencilik yapan şahıslar üzerine denetim yaptı. Ekiplerce yapılan uygulamada 4 şahıs hakkında tutanak tutulurken ele geçen malzemeler belediye ekiplerine teslim edildi. - KAYSERİ

Güven timlerinden dilencilere denetim
Güven timlerinden dilencilere denetim

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Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Dolandırıcılık, Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Güven timlerinden dilencilere denetim - Son Dakika


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SON DAKİKA: Güven timlerinden dilencilere denetim - Son Dakika
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