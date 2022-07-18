Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri, Mevlana Mahallesi Anayurt Caddesi üzerinde uygulama yaptı. Ekipler, şüphe üzerine durdurkları A.D.'nin üzerinde arama yaptı. Yapılan aramada, şahsın üzerinde alüminyum folyoya sarılı vaziyette uyuşturucu madde bulundu.

Kayseri 'de güven timleri yapılan uygulamada, şüphe üzerine durdurulan şahsın üzerinde bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Güven Timleri, Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Güven timlerinden uyuşturucuya geçit yok - Son Dakika

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