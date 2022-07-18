Güven timlerinden uyuşturucuya geçit yok - Son Dakika
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Güven timlerinden uyuşturucuya geçit yok

18.07.2022 17:46
Güven timlerinden uyuşturucuya geçit yok

Kayseri'de güven timleri yapılan uygulamada, şüphe üzerine durdurulan şahsın üzerinde bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kayseri'de güven timleri yapılan uygulamada, şüphe üzerine durdurulan şahsın üzerinde bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri, Mevlana Mahallesi Anayurt Caddesi üzerinde uygulama yaptı. Ekipler, şüphe üzerine durdurkları A.D.'nin üzerinde arama yaptı. Yapılan aramada, şahsın üzerinde alüminyum folyoya sarılı vaziyette uyuşturucu madde bulundu.

Uyuşturucu maddeye el konulurken, A.D. hakkında adli işlem başlatıldı. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Güven Timleri, Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Güven timlerinden uyuşturucuya geçit yok - Son Dakika

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SON DAKİKA: Güven timlerinden uyuşturucuya geçit yok - Son Dakika
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