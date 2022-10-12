Güven Timlerinden uyuşturucuya geçit yok

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda; 'hırsızlık' suçundan arandığı tespit edilen şahsın üzerinden çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri, Battalgazi Mahallesi Gürpınar Sokak üzerinde denetim yaptıkları sırada durumundan şüphelendikleri M.N.'nin üstünü aradı. M.N.'nin üzerinde beyaz plastik kutu ve iki adet plastik malzeme içinde toplamda 20,46 gram uyuşturucu madde ile siyah naylon içinde 2,73 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Ayrıca, yapılan incelemelerde M.N.'nin 'hırsızlık' suçundan arandığı anlaşılırken, şahıs gözaltına alındı. - KAYSERİ