Güven Timlerinin Denetimleri Aralıksız Sürüyor - Son Dakika
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Güven Timlerinin Denetimleri Aralıksız Sürüyor

03.10.2022 12:45
Güven Timlerinin Denetimleri Aralıksız Sürüyor

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Güven Timleri Büro Amirliği ekiplerince yapılan denetimler aralıksız sürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Güven Timleri Büro Amirliği ekiplerince yapılan denetimler aralıksız sürüyor.

Güven Timleri Büro Amirliğine bağlı 22 yaya devriye ve 3 motorize ekip olmak üzere toplam 95 personel ile; vatandaşların yoğun olarak bulunduğu yerlerde çalışma yapıldı. Son 1 haftada yapılan çalışmalarda; 2 bin 62 şahsın GBT sorgusu yapıldı, 4 aranan şahıs yakalandı, 13 şahsa da idari işlem uygulandı. Ekiplerce ayrıca; 21 dilenci zabıta ekiplerine teslim edildi, 5 farklı olayda 6 şahsa uyuşturucu madde bulundurmaktan işlem yapıldı, 1 kayıp çocuk da bulunarak ailesine teslim edildi.

Ayrıca yapılan çalışmalarda 304 aracın sorgulaması yapıldı. - KAYSERİ

YORUMLAR
500
Sakarya'da aranan 2 kişi yakalandı Sakarya'da aranan 2 kişi yakalandı
Kaynak: İHA

Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Güven Timleri, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Güven Timlerinin Denetimleri Aralıksız Sürüyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Güven Timlerinin Denetimleri Aralıksız Sürüyor - Son Dakika
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