Güven timlerinin denetimleri sürüyor - Son Dakika
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Güven timlerinin denetimleri sürüyor

22.07.2022 23:22
Güven timlerinin denetimleri sürüyor

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Mğdürlüğüne bağlı Güven Timleri Büro Amirliğince, kentin işlek noktalarında denetimler aralıksız devam ediyor.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Mğdürlüğüne bağlı Güven Timleri Büro Amirliğince, kentin işlek noktalarında denetimler aralıksız devam ediyor.

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Büro Amirliği ekipleri, vatandaşın huzur ve güvenliğini sağlamak için denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Vatandaşın yoğun olduğu bölgelerde devriye gezen ekipler ayrıca meydana gelebilecek asayiş konuları ile ilgili vatandaşları bilgilendirmeyi sürdürüyor. - KAYSERİ

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'Güven Timleri' kentin huzuru için denetimlerini sürdürüyor 'Güven Timleri' kentin huzuru için denetimlerini sürdürüyor Güven Timleri suçla mücadeleye devam ediyor Güven Timleri suçla mücadeleye devam ediyor
Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Güven Timleri, Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Güven timlerinin denetimleri sürüyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Güven timlerinin denetimleri sürüyor - Son Dakika
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