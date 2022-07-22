Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Büro Amirliği ekipleri, vatandaşın huzur ve güvenliğini sağlamak için denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Vatandaşın yoğun olduğu bölgelerde devriye gezen ekipler ayrıca meydana gelebilecek asayiş konuları ile ilgili vatandaşları bilgilendirmeyi sürdürüyor. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Güven Timleri, Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Güven timlerinin denetimleri sürüyor - Son Dakika

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