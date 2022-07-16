Edinilen bilgiye göre Talas İlçesi'ne bağlı Mevlana Mahallesi Mehmet Timuçin Caddesi üzerinde 2 kişinin durumundan şüphelenen güven timleri ekipleri şahısları kontrol etti. Yapılan kontrollerde şahısların 'Mala Zarar Verme' suçlarından arandığı tespit edilirken motosikletlerinde yapılan aramada ise bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kaynak: İHA

Asayiş Şube Müdürlüğü, Güven Timleri, Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Güven timlerinin şüphelendiği şahıstan uyuşturucu çıktı - Son Dakika

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