Güven: "Türk Birliğinin mutlaka hayat bulması gerekiyor" - Son Dakika

Palandöken Gelişim Derneği Kadın Komisyonu ilk toplantısını Başkan Av. Kübra Ertugay Güven başkanlığında gerçekleştirdi.

Kuruluş amaçlarının kadınların toplum hayatındaki önemini bir kez daha vurgulamak olduğunu belirten Güvenli, kadınlarımızın her geçen gün katlanan sorunlarına ortak akılla çözüm sunmak, kendilerini gerçekletirmelerine vesile olmak amacıyla bugün sahada olduklarını belirtti.

Güvenli ayrıca, uzun zamandan beri kadınlarla ilgili çalışmaların içerisinde olduğunu, Cumhuriyetimizin kuruluşunda büyük pay sahibi olan Türk Kadınının fedakarlık ve inceliğin iz düşümü olduğunu söyledi.

Medeniyetimizin köşe taşı olan kadınımızın bugün ki durumunu daha iyi seviyelere getirmeyi görev kabul ettiklerini belirten Güvenli, bu konuda yapacakları çalışmaları yakında kamuoyu ile paylaşacaklarını söyledi.

Kardeş Azerbaycan'ın her zamanki gibi bugün de yanında olduklarını belirten Güvenli, Türk Birliğinin mutlaka hayat bulması gerektiğine de dikkat çekti. - ERZURUM