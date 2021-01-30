Güven' uygulaması - Son Dakika
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Güven' uygulaması

Güven' uygulaması

30.01.2021 04:28

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, kolluk kuvvetlerince 'Huzur- Güven' uygulaması gerçekleştirildi.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, kolluk kuvvetlerince 'Huzur- Güven' uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamada, 2 bin 459 kişinin kimlik sorgulaması yapıldı, aranması olan 13 kişi yakalandı.

Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik ekiplerince, ilçe genelinde 'Huzur- Güven' uygulaması gerçekleştirildi. Polis, jandarma ve sahil güvenlik ekipleri tarafından ilçe genelinde sabah 09.00 ile akşam 22.00 saatleri arasında jandarma sorumluluk alanındaki mahallelerin girişlerinde denetim gerçekleştirildi. Durdurulan araçların plakaları sorgulanırken, araçlarda bulunan kişilere de kimlik sorgusu yapıldı. Polis ve jandarma ekiplerine bağlı bomba ve narkotik köpekleri tarafından şüpheli görülen araçlarda arama gerçekleştirildi. Maske takmayan vatandaşlar uyarılırken, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden kişilere cezai işlem uygulandı.

ARANMASI OLAN 13 KİŞİ YAKALANDIÖzellikle şehirlerarası otobüs ile şüpheli görülen araçlar, bomba ve narkotik köpekleri tarafından arandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince sokağa çıkma kısıtlaması, maske ve sigara içme yasağından 52 kişiye toplam 54 bin 814 TL idari ceza parası uygulanırken, trafik ekiplerince eksik evrak ve kurallara uymayan sürücülere 50 bin TL idari para cezası kesildi. Narkotik ekiplerince yapılan denetimlerde, KOM ve Narkotik Grup Amirliği ekiplerince bir narkotik köpeğiyle beraber yapılan denetimlerde; 2 gram toz esrar maddesi, 1 ruhsatsız tabanca, 120 gümrük kaçağı puro, 30 değişik markalarda gümrük kaçağı sigara, 110 litre etil alkol, 5 litre anason ele geçirildi. İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince sorumluluk sahaları içerisinde yapılan denetimlerde ise 47 araca toplamda 50 bin 122 TL trafik idari para cezası kesilirken, 2 araç trafikten men edildi. Yapılan uygulamalarda araması olan 13 şüpheli gözaltına alındı.15 TEKNE KONTROL EDİLDİBodrum Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ve Bodrum Sahil Güvenlik Komutanlığınca yapılan denetimlerde de deniz üzerinde 215 kişinin kimlik sorgusu yapıldı ve 15 tekne kontrol edildi.


Kaynak: DHA
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Jandarma, Narkotik, Hisarcık, Bodrum, Güncel, Son Dakika

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