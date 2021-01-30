MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, kolluk kuvvetlerince 'Huzur- Güven' uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamada, 2 bin 459 kişinin kimlik sorgulaması yapıldı, aranması olan 13 kişi yakalandı.

Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik ekiplerince, ilçe genelinde 'Huzur- Güven' uygulaması gerçekleştirildi. Polis, jandarma ve sahil güvenlik ekipleri tarafından ilçe genelinde sabah 09.00 ile akşam 22.00 saatleri arasında jandarma sorumluluk alanındaki mahallelerin girişlerinde denetim gerçekleştirildi. Durdurulan araçların plakaları sorgulanırken, araçlarda bulunan kişilere de kimlik sorgusu yapıldı. Polis ve jandarma ekiplerine bağlı bomba ve narkotik köpekleri tarafından şüpheli görülen araçlarda arama gerçekleştirildi. Maske takmayan vatandaşlar uyarılırken, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden kişilere cezai işlem uygulandı.