Güven Varlık'ın Gelecek Varlık'a Devir Süreci Tamamlandı
11 dakika önce
21 Kasım itibariyle faaliyete başlayan Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş, Güven Varlık Yönetim A.Ş.'nin tüm haklarıyla kendisine devrolmasıyla, finansal çözüm arayan herkesin çözüm ortağı olmaya hazır.
Gelecek Varlık bu birleşmeyle kuruluşundan bu yana sektör lideri olan Güven Varlık Yönetim A.Ş'nin hizmet verdiği 1,3 milyon müşterinin de çözüm ortağı olacak.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) Resmi Gazetenin 21 Kasım 2018 tarihli sayısında yayımlanan kurul kararına göre, Gelecek Varlık Yönetim A.Ş.'ye 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 143'üncü maddesi ve Varlık Yönetim Şirketinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmeliğin 6'ncı maddesi çerçevesinde faaliyet izni verilmesine karar verildiğini bildirdi. İznin ardından birleşme ve devir süreci başlatıldı.
Yine Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) Resmi Gazetenin 02 Ocak 2019 tarihli sayısında yayımlanan kurul kararına göre, Güven Varlık Yönetim A.Ş.'nin tüm hak, alacak, borç ve yükümlülükleriyle Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş.'ye devri tamamlandı ve Güven Varlık Gelecek Varlık ile birleşti. Artık şirket Gelecek Varlık olarak anılarak faaliyetlerini devam ettirecek.
Kişileri borçlarından kurtarıp yeniden finansal özgürlüklerine kavuşturma misyonuyla hareket eden Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş., banka ve diğer finans kuruluşlarının tahsili gecikmiş alacak portföylerini satın alarak borçların çözümlenmesi alanında hizmet veren finansal bir kuruluştur. Finansal çözüm arayan herkes ile güven ortamı içerisinde kişiye özel ve yapıcı yaklaşımla iş birliği sunar.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 11:43 Kaynak: Bültenler
AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki Projelerini Açıkladı
İşte Emeklinin Alacağı Zamlı Maaşlar
Üniversite Öğrencisi Tarafından Öldürülen Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel'e Yapılan Müdahale Kamerada
Emeklilerin Maaş Zammı Belli Oldu