Son Dakika! YSK Başkanı Güven: Vatandaş, Tüm Sandıkların Islak İmzalı Sayım Döküm Cetvelini Görebilecek
14 dakika önce
Son dakika! YSK Başkanı Sadi Güven, Pazar günü yapılacak yerel seçimlere ilişkin "Vatandaş, tüm sandıkların ıslak imzalı sayım döküm cetvelini görme imkanına sahip. Seçimin en önemli güvenlik kodlarından biri de bu." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 09:44 Kaynak: AA
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