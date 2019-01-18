Son Dakika Haberleri: Güven Yalçın'a Doğum Günü Kutlaması

Güven Yalçın'a Doğum Günü Kutlaması

1 saat önce

Beşiktaşlı futbolcu Güven Yalçın'ın doğum günü Teknik Direktör Şenol Güneş, teknik ekip ve futbolcular katılımıyla pasta kesilerek kutlandı.

Güven Yalçın'a Doğum Günü Kutlaması, System.String[]
Beşiktaşlı futbolcu Güven Yalçın'ın doğum günü Teknik Direktör Şenol Güneş, teknik ekip ve futbolcular katılımıyla pasta kesilerek kutlandı. Beşiktaş genç futbolcu Güven Yalçın'ın doğum günü, takımın Akhisarspor maçı için konakladığı otelde pasta kesilerek kutlandı. 1999 doğumlu olan Yalçın'a Teknik Direktör Şenol Güneş, teknik ekip ve futbolcular, yeni yaşında mutluluklar diledi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 04:16 Kaynak: İHA

Güven Yalçın, Güncel
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