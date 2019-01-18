Güven Yalçın'a Doğum Günü Kutlaması
1 saat önce
Beşiktaşlı futbolcu Güven Yalçın'ın doğum günü Teknik Direktör Şenol Güneş, teknik ekip ve futbolcular katılımıyla pasta kesilerek kutlandı.
Beşiktaşlı futbolcu Güven Yalçın
'ın doğum günü Teknik Direktör Şenol Güneş
, teknik ekip ve futbolcular katılımıyla pasta kesilerek kutlandı. Beşiktaş genç futbolcu Güven Yalçın'ın doğum günü, takımın Akhisarspor maçı için konakladığı otelde pasta kesilerek kutlandı. 1999 doğumlu olan Yalçın'a Teknik Direktör Şenol Güneş, teknik ekip ve futbolcular, yeni yaşında mutluluklar diledi.
(İHA)
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 04:16 Kaynak: İHA
Manchester United'da Fellaini Birkaç Hafta Takımdan Uzak Kalacak
Şenol Güneş, Oyuncu Satışında Bütün Hocaları Solladı
Çaykur Rizespor, Aatif Chahechouhe'yi Bonservisiyle Transfer Etti
İranlı Kaleci Alireza Beiranvand, Attığı Pasla Sosyal Medyayı Salladı