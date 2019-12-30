Güven Yalçın'a Hertha Berlin kancası | Transfer haberleri - Son Dakika
Son Dakika Spor Güven Yalçın'a Hertha Berlin kancası | Transfer haberleri - Son Dakika Spor

Güven Yalçın'a Hertha Berlin kancası | Transfer haberleri

6 saat önce

Teknik Direktör Jürgen Klinsmann'ın Güven'in alınmasını istemesi üzerine Hertha Berlin'li yöneticilerin teklif yapmaya hazırlandığı gelen bilgiler arasında.

Güven Yalçın'a Hertha Berlin kancası | Transfer haberleri, System.String[]

Teknik Direktör Jürgen Klinsmann'ın Güven'in alınmasını istemesi üzerine Hertha Berlin'li yöneticilerin teklif yapmaya hazırlandığı gelen bilgiler arasında.


Abdullah Avcı rapor verecek


Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın futbolcuların ilk yarıdaki performansı hakkında yönetime bir rapor sunacağı gelen bilgiler arasında. Güven Yalçın bu sezon hayal kırıklığı yaşatırken geçen sezonun gerisinde kaldı.


Orkan Çınar'a 3 kulüp talip


Beşiktaş'ta kadroda düşünülmeyen isimlerden Orkan Çınar'a Çaykur Rizespor, Konyaspor ve Denizlispor'un talip olduğu öğrenildi.


Dorukhan bir ihtimal


Geçirdiği ameliyattan sonra takımından uzak kalan Dorukhan'ın 2. yarının 25. haftasından sonra takıma geri dönebileceği ortaya çıktı. Başarılı futbolcunun tedavisinin sürdüğü öğrenilirken Dorukhan'ın planlanan tarihten önce sahalara dönme ihtimalinin yükseldiği belirtildi. (Takvim)


Güven Yalçın, Hertha Bsc, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 01:06 
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