Güven Yalçın: 'Beşiktaş'ı duyunca...' - Son Dakika
Son Dakika Spor Güven Yalçın: 'Beşiktaş'ı duyunca...' - Son Dakika Spor

Güven Yalçın: 'Beşiktaş'ı duyunca...'

6 saat önce

Beşiktaş'ın 21 yaşındaki golcüsü Güven Yalçın, kulübün resmi sosyal medya hesabından taraftarlarla buluştu.

Güven Yalçın: 'Beşiktaş'ı duyunca...', System.String[]

Beşiktaş'ın 21 yaşındaki golcüsü Güven Yalçın, kulübün resmi sosyal medya hesabından taraftarlarla buluştu. Taraftarı ve stadı çok özlediğini söyleyen Yalçın, "Stadı, atmosferi, maçları ve heyecanı özledik. Şimdi evdeyiz. Evden dışarı çıkmıyoruz. İdmanlarımızı elimizden geldiği kadarıyla evde yapıyoruz. Evde çalışmak zor açıkçası. Bir koşu bandım var. Onunla çalışıyorum" diye konuştu.

"Şanslıyım çünkü annem İstanbul'da kaldı"

Annesinin Almanya'ya dönemediğini ve kendisiyle İstanbul'da kaldığını söyleyen Güven Yalçın, "Ben şanslıyım açıkçası. Çünkü annem ve ablam virüs öncesinde beni ziyaret etmeye geldiler. Geri gidemediler. Burada kalmaları benim işime geldi. Babam biraz şanssız. O Almanya'da kaldı tek başına. Annem yemekleri yapıyor, benim için de iyi oldu. Ben yemek yapmayı fazla bilmem. Yumurta kırarım sadece. Annem burada olduğu için şanslıyım" ifadelerini kullandı.

"Beşiktaş'ı duyunca düşünmedim bile"

Beşiktaş'ın kendisi ile ilgilendiğini duyunca düşünmeden kabul ettiğini belirten genç oyuncu, "Benim Beşiktaş'a gelişim çok hızlı oldu. Almanya'da bana çok yanlış davrandılar. Değerimi göremedim. Tekliflerini kabul etmedim. O dönemde menajerim Beşiktaş'ın istediğini söyledi. Türkiye hiç aklımda yoktu ama Beşiktaş'ı duyunca 'Nereye imza atacağım' dedim. Benim için güzel oldu buraya gelmem" şeklinde konuştu.

"Kaptanlık bandını takmak istiyorum"

Sergen Yalçın'ın idmanlarının çok iyi geçtiği söyleyen 21 yaşındaki futbolcu, "Sergen Hoca'yı çok izlemiştim. Gollerini çok gördüm. Sergen Hoca'yı ilk görünce ne diyeceğimi bilemedim heyecandan. Antrenmanları çok iyi geçiyor. Çok az mola oluyor, topla çok oynuyoruz. Sergen Hoca'nın eski stili hızlı dokunuşlarını idmanda yapıyoruz. Tek dokunuş, iki dokunuş gibi idmanlar yapıyoruz. Her idman maç gibi oluyor. Takımda herkes oynamak, kendini göstermek istiyor. Ben de elimden geleni yapıyorum" dedi.

Hedefinin Beşiktaş'ta kaptanlık bandını takmak olduğunu belirten Yalçın, "Beşiktaş'ta kaptan olmak istiyorum. En büyük hedefim o. Oğuzhan (Özyakup) abim de yurt dışından geldi, 10 numara giydi, kaptan oldu. Bir takımda 10 numara giymek önemlidir. Ben de 10 numara giymek ve kaptanlık yaşamak istiyorum" açıklamasını yaptı.

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Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 17.04.2020 03:25 

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