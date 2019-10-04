Güven Yalçın'ın ilginç görüntüsü: 'İnanmıyorsanız bakın, işte sakatlandım'

İNANMIYORSANIZ BAKIN İŞTE SAKATLANDIM!



Maçın 17. dakikasında sakatlanan ve 'Beni çıkarın' işaretiyle 27'de oyundan alınan Güven Yalçın, saha kenarında ilginç görüntüler verdi. "Neyin var, devam etsene" sözlerine karşılık şortunu indiren genç oyuncunun, "İnanmıyorsanız bakın, işte sakatlandım" karşılığını verdiği öğrenildi. Güven'in bu görüntüsü sosyal medyada da gecenin konusu oldu.



PAS ÇOK ŞUT YOK!



BU SEZON 6 Süper Lig maçında rakip fileleri sadece 8 kez havalandırabilen Beşiktaş, dün de gol bölgelerinde sorun yaşadı. Siyah-beyazlı ekip, diğer karşılaşmalara oranla daha iyi oynasa da hücumda üretken değildi. 539 isabetli pasla sezonun en iyi ikinci performansını sergileyen Kartal'ın ilk ve tek isabetli şutu ise 47. dakikada Caner'le ceza sahasının dışından geldi. Ancak yıldız futbolcunun vuruşu, Wolves kalecisi için kolay bir top oldu.



TARAFTARLARDAN TEPKİ VE DESTEK



ÜST üste gelen kötü sonuçların ardından Beşiktaş taraftarı, Wolverhampton maçına ilgi göstermedi... Destek isteyen teknik direktör Abdullah Avcı'nın çağrısına rağmen tribünlerin yarısına yakını boş kaldı. Taraftarlar, Başkan Fikret Orman ve Burak Yılmaz aleyhine tezahürat yaparken ilk yarının bitiminde takımı tribüne çağırdı. Futbolcular alkışlarla karşılık verdi. Ancak Lens, oyundan çıkarken tribünlerin bir kısmı tarafından ıslıklandı.



