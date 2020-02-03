"Güven04" asayiş uygulaması gerçekleştirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Güven04' asayiş uygulaması gerçekleştirildi - Son Dakika

"Güven04" asayiş uygulaması gerçekleştirildi

6 saat önce

Ağrı'da narkotik ekiplerince "Güven04" asayiş uygulaması gerçekleştirdi.

Ağrı'da narkotik ekiplerince "Güven04" asayiş uygulaması gerçekleştirdi.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi görevlileri, bir süre önce mahallelerdeki metruk binalarda uyuşturucu madde kullanılmasını engellemek için "Temiz Sokaklar Güvenli Şehir" parolası ile çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında zaman zaman kenttin farklı mahallelerinde asayiş uygulaması yapan ekipler, kentte etkili olan soğuk havaya rağmen metruk binalarda madde kullanımı ve yabancı madde satışının önlenmesi amacıyla arama yaptı.

Mahalle aralarında gezerek uygulama yapan ekiplerin çalışması 2 saat sürdü.

Narkotik, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 04:32 Kaynak: AA
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