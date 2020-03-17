Güvenç Konyalı, Konya mutfağını Erbil'e taşıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Güvenç Konyalı, Konya mutfağını Erbil'e taşıyor - Son Dakika

Güvenç Konyalı, Konya mutfağını Erbil'e taşıyor

6 saat önce

Anadolu mutfağının öne çıkan lezzetlerinden Konya mutfağını dünyaya tanıtmak, kültürel ve tarihsel sürecini sergilemek amacı kapsamında Güvenç Konyalı, Erbil'de şube açıyor.

Güvenç Konyalı, Konya mutfağını Erbil'e taşıyor, System.String[]

Anadolu mutfağının öne çıkan lezzetlerinden Konya mutfağını dünyaya tanıtmak, kültürel ve tarihsel sürecini sergilemek amacı kapsamında Güvenç Konyalı, Erbil'de şube açıyor.


Anadolu mutfağının öne çıkan lezzetlerinden Konya mutfağını dünyaya tanıtmak, kültürel ve tarihsel sürecini sergilemek amacı kapsamında Güvenç Konyalı, Erbil'de şube açıyor. Restoran lezzet ve kültürü bir arada sunmak hedefiyle yurt dışına yönelik ilk şubesini Erbil'e taşıyacak.


"En samimi teklif Erbil'den geldi"


Konuyla ilgili konuşan ünlü restoran işletmecisi Hüseyin Güvenç, "Birçok ülkeden şube teklifi geliyor. Önceleri bu duruma çok sıcak bakmasak da sonradan yaptığımız işi, yurt dışına taşıyıp ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek için gelen teklifleri ciddiye aldık. En samimi bulduğumuz teklif de Erbil'den geldi. Gelen teklif üzerine fizibilite çalışması yaparak ekibimizle değerlendirdik. Allah izin verirse en kısa zamanda Güvenç Konyalı Erbil'de olacak" dedi.


"Aynı hizmeti orada da vereceğiz"


Hedeflerinin bununla da sınırlı olmadığını belirten Güvenç, "Erbil'de etli ekmekten bamya çorbasına, masa düzeninden sunuma ülkemizde nasıl hizmet veriyorsak, aynı hizmeti orada da vereceğiz. Bu deneyimin ardından ise yeni şubelerimizi açacağız" ifadelerini kullandı.


"Lezzetlerimizi tadanlar kolay kolay vazgeçemeyecek"


Güvenç, "Yemek bir kültürdür. Farklı damak tatları vardır. Önemli olan sana ait yemek çeşitlerini en iyi şekilde yaparak hiç tatmayanlara sevdirebilmektir. Örneğin, Fast food beslenmek de bir tercihtir. Ama bizim yemeklerimiz hem lezzetli, hem sağlıklı hem de zahmetlidir. İnanıyorum ki lezzetlerimizi tadanlar kolay kolay vazgeçemeyecektir" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Konya, Erbil, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 10:40 Kaynak: İHA
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