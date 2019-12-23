"Güvendesiniz" projesi başlatıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Güvendesiniz' projesi başlatıldı - Son Dakika

"Güvendesiniz" projesi başlatıldı

6 saat önce

Malatya'da, Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddet olaylarını önlemek için "Güvendesiniz" projesi başlatıldı.

Malatya'da, Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddet olaylarını önlemek için "Güvendesiniz" projesi başlatıldı.


Malatya Emniyet Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili olarak yapılan yazılı açıklamada, "Son dönemde gündemde olan Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddet olaylarrının olumsuz algı yaratılarak işlenmesi nedeniyle konuyla ilgili tüm kamu kurumlarının yıpratıldığı, bu bağlamda gerekli önleyici ve koruyucu tedbirlerin ilgili üst makamlara bildirilerek gecikmeksizin alınmasının ayrı bir önem arz ettiği görülmüştür" ifadeleri kullanıldı.


2019 yılında ülkemizde genelinde 206 kadın cinayeti, Malatya'da ise sadece 1 kadın cinayeti işlendiğinin bildirildiği açıklamada, "Müdürlüğümüzce uygulanmaya konulan "Güvendesiniz" projesi kapsamında, ilgili kurumlarla işbirliğinin daha hızlı ve verimli yürütülebilmesi amacıyla İlçe Emniyet Müdürlüklerimiz tarafından yürütülen hizmetler, Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde faaliyette bulunan Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği tarafından yürütülecektir." şeklinde belirtildi.


Böylelikle 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunun uygulanmasının daha aktif ve profesyonelce yapılacağı bildirilip, daha sonra şunlar belirtildi:


"Böylece istenmeyen olayların önüne geçilecek ve mağdurların daha fazla travma yaşaması engellenmeye çalışılacaktır. Bu bağlamda Cumhuriyet Başsavcılığı, Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Battalgazi Belediye Başkanlığı, Yeşilyurt Belediye Başkanlığı, Malatya Baro Başkanlığı, Malatya Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Malatya İl Sağlık Müdürlüğü, Malatya Müftülüğü, Kamu Yararına Çalışan Kadın Dernekleri ile işbirliği ve koordineli olarak çalışılacaktır." - MALATYA

Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 04:49 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Araştırmaya göre alkol bağımlısı erkekler daha çok şiddet uyguluyor
Yemekten sonra rahatsızlanan 57 asker hastaneye kaldırıldı Bartın'da iki katlı evde çıkan yangında 72 yaşındaki kadın hayatını kaybetti İzmir'de 60 saatlik su kesintisi vatandaşlar için çileye döndü

Son Dakika Haberleri
23:06 Belediye otobüsü tramvay parmaklıklarına çarptı - Son Dakika
23:04 BELEDİYE OTOBÜSÜ TRAMVAY PARMAKLIKLARINA ÇARPTI - Son Dakika
23:04 Emniyetten 60 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon - Son Dakika
23:02 Trabzon'da 22 noktadaki örtü yangını söndürüldü - Son Dakika
23:01 Vatandaşlar yılbaşı hindilerinin fiyatından memnun - Son Dakika
22:24 Yemekten sonra rahatsızlanan 57 asker hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
21:16 Bartın'da iki katlı evde çıkan yangında 72 yaşındaki kadın hayatını kaybetti - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2019 23:11:32. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: "Güvendesiniz" projesi başlatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]