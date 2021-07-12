Güveni kötüye kullanmaktan aranıyordu! Canan Kaftancıoğlu'nun kardeşi gözaltına alındı - Son Dakika

Güveni kötüye kullanmaktan aranıyordu! Canan Kaftancıoğlu'nun kardeşi gözaltına alındı

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun kardeşi C.Ş. dün Muğla Fethiye'de ekipler tarafından gözaltına alındı. C.Ş'nin bir süredir güveni kötüye kullanmak suçundan arandığı öğrenildi.

Fatsa 1.Asliye Ceza Mahkemesince, hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanmak suçundan hakkında arama kaydı bulunan ve Ordu'da bir hastanede yönetici olduğu belirlenen C.Ş. (41) dün Fethiye'de yakalandı. ADLİYEYE SEVK EDİLECEK Şahıs ifadesinde İstanbul CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun kardeşi olduğunu söyledi. Nöbetçi Cumhuriyet Savcısının talimatı doğrultusunda gözaltına alınan C.Ş. bugün Fethiye Adliyesine sevk edilecek.

YORUMLAR (1) Mert yilmaz : Hicbir siyasi partiye dahası insana güvenim yoktur... Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır Kullanıcı Adı

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