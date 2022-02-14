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Güveni kötüye kullanmaya çalıştı 6 ton 380 kilogram havlu son anda kurtarıldı - Son Dakika

Güveni kötüye kullanmaya çalıştı 6 ton 380 kilogram havlu son anda kurtarıldı

14.02.2022 14:56
Güveni kötüye kullanmaya çalıştı 6 ton 380 kilogram havlu son anda kurtarıldı

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından son bir hafta içerisinde 77 bin 914 kişinin GBT ve UYAP sorgulaması yapıldı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından son bir hafta içerisinde 77 bin 914 kişinin GBT ve UYAP sorgulaması yapıldı. Uygulamalarda aranması olan 125 kişi tutuklanırken, 600 umuma açık istirahat ve eğlence yeri ile geçici konaklama yerleri denetlendi.

Denizli'de polis ekipleri tarafından 7 ile 13 Şubat 2022 tarihleri arasında yapılan rutin kontroller, sabit uygulama noktaları ve olaylara müdahale sırasında 77 bin 914 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) ve UYAP sorgulaması gerçekleştirildi. Yapılan sorgulamalarda adli makamlardan gelen yakalama müzekkerelerine istinaden aranması olan 125 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı. Polis ekipleri, 600 umuma açık istirahat ve eğlence yeri ile geçici konaklama yerinin denetimi gerçekleştirdi. 2 fuhuş olayında 6 kişiye toplam 7 bin 26 TL idari yaptırım cezası uygulandı. Fuhuş olayında 3 şüpheliye 'Fuhuşa Teşvik ve Aracılık Etmek' suçundan adli makamlarca işlem yapıldı.

Apart yetkilisine 26 bin 782 TL idari para cezası

1774 Sayılı Kimlik Bildirme Kanunu kapsamında, geçici konaklama yerlerine yönelik olarak yapılan kontrol ve denetimler neticesinde 6 ayrı adreste bulunan toplam 84 apart dairesi kontrol edilerek, 1 apart yetkilisine 26 bin 782 TL idari para cezası uygulandı.

Güveni kötüye kullanmada tonlarca havlu kurtarıldı

Yapılan çalışmalar neticesinde, 2 adet tabanca, 5 adet av tüfeği, 41 adet mermi, 4 adet çalıntı otomobil, 1 adet çalıntı motosiklet, 1 adet çalıntı bisiklet ve güveni kötüye kullanma olayında 6 ton 380 kilogram havlu ele geçirildi. - DENİZLİ

Güveni kötüye kullanmaya çalıştı 6 ton 380 kilogram havlu son anda kurtarıldı
Güveni kötüye kullanmaya çalıştı 6 ton 380 kilogram havlu son anda kurtarıldı
Güveni kötüye kullanmaya çalıştı 6 ton 380 kilogram havlu son anda kurtarıldı
Güveni kötüye kullanmaya çalıştı 6 ton 380 kilogram havlu son anda kurtarıldı
Güveni kötüye kullanmaya çalıştı 6 ton 380 kilogram havlu son anda kurtarıldı
Güveni kötüye kullanmaya çalıştı 6 ton 380 kilogram havlu son anda kurtarıldı

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Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi, Genel Bilgi Tarama, Emniyet Müdürlüğü, Denizli, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Güveni kötüye kullanmaya çalıştı 6 ton 380 kilogram havlu son anda kurtarıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Güveni kötüye kullanmaya çalıştı 6 ton 380 kilogram havlu son anda kurtarıldı - Son Dakika
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