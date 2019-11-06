"Güvenilir Olan Emin'in İzinde, Her Şey O'nu Anlamak ve Anlatmak İçin" konferansı

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde, Mevlid-i Nebi Haftası kapsamında "Güvenilir Olan Emin'in İzinde, Her Şey O'nu Anlamak ve Anlatmak İçin" konulu konferans düzenlendi.

Diyanet İşleri Başkanlığı Müşaviri Prof. Dr. Mustafa Karataş, Göksun Belediyesi tarafından Göksun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'nda düzenlenen konferansta, Hz. Peygamber'i anlattı.

İslam'da en önemli ve kıymetli olanın başkaları için yaşamak olduğunu ifade eden Karataş, Hz. Peygamber'in kendisi için değil, başkaları için yaşadığını söyledi.

Prof. Dr. Mustafa Karataş, şunları kaydetti:

"Peygamberimizin sureti elbette çok güzeldi. Hazreti Yusuf gibi güzeldi ama sireti ondan daha güzeldi. Yaşayışı, ahlakı bütün insanlığa örnekti. Bana 'Peygamber'i anlat, o nasıldı?' diyene, ayetlerden, hadislerden, hayatından, sünnetinden ve siretinden üç cümle. Göksun'a bu üç cümleyi anlatmak için geldim."

Vatandaşlara gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür eden Belediye Başkanı Hüseyin Coşkun Aydın da "Rabbim, hepimize güzel ümmet olmayı, Peygamberimizin şefaatine nail olmayı nasip etsin." dedi.

Sanatçı Ahmet Kemal Bacak ise "Otuz Kuş" şiirini okudu.

Göksun Belediyesi tarafından programa katılanlara, "Peygamberimizin Sünnetinde Aile" isimli kitap hediye edildi.