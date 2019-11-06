Son Dakika Haberleri: "Güvenilir Olan Emin'in İzinde, Her Şey O'nu Anlamak ve Anlatmak İçin" konferansı
Son Dakika Güncel 'Güvenilir Olan Emin'in İzinde, Her Şey O'nu Anlamak ve Anlatmak İçin' konferansı

"Güvenilir Olan Emin'in İzinde, Her Şey O'nu Anlamak ve Anlatmak İçin" konferansı

7 saat önce

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde, Mevlid-i Nebi Haftası kapsamında "Güvenilir Olan Emin'in İzinde, Her Şey O'nu Anlamak ve Anlatmak İçin" konulu konferans düzenlendi.

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde, Mevlid-i Nebi Haftası kapsamında "Güvenilir Olan Emin'in İzinde, Her Şey O'nu Anlamak ve Anlatmak İçin" konulu konferans düzenlendi.

Diyanet İşleri Başkanlığı Müşaviri Prof. Dr. Mustafa Karataş, Göksun Belediyesi tarafından Göksun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'nda düzenlenen konferansta, Hz. Peygamber'i anlattı.

İslam'da en önemli ve kıymetli olanın başkaları için yaşamak olduğunu ifade eden Karataş, Hz. Peygamber'in kendisi için değil, başkaları için yaşadığını söyledi.

Prof. Dr. Mustafa Karataş, şunları kaydetti:

"Peygamberimizin sureti elbette çok güzeldi. Hazreti Yusuf gibi güzeldi ama sireti ondan daha güzeldi. Yaşayışı, ahlakı bütün insanlığa örnekti. Bana 'Peygamber'i anlat, o nasıldı?' diyene, ayetlerden, hadislerden, hayatından, sünnetinden ve siretinden üç cümle. Göksun'a bu üç cümleyi anlatmak için geldim."

Vatandaşlara gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür eden Belediye Başkanı Hüseyin Coşkun Aydın da "Rabbim, hepimize güzel ümmet olmayı, Peygamberimizin şefaatine nail olmayı nasip etsin." dedi.

Sanatçı Ahmet Kemal Bacak ise "Otuz Kuş" şiirini okudu.

Göksun Belediyesi tarafından programa katılanlara, "Peygamberimizin Sünnetinde Aile" isimli kitap hediye edildi.

Mustafa Karataş, Kahramanmaraş, Göksun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 04:06 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mezarlık süslenince ölen çocuğun kendilerine ait olmadığını anladılar
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile telefonda görüştü! 13 Kasım'daki görüşme teyit edildi Yaşlı kadının cesedi sahile vurdu! Kumlar üstünü örtünce günlerce fark edilemedi Fatih'te 4 kardeşin ölümünde korkunç şüphe! Diğer kardeşlere Oya Yetişkin mi siyanür verdi?

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2019 23:29:07. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: "Güvenilir Olan Emin'in İzinde, Her Şey O'nu Anlamak ve Anlatmak İçin" konferansı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]