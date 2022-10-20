İSTANBUL-?GÜVENİLİR TEDARİKÇİ PROJESİ? İLE TÜKETİCİ GIDA ÜRÜNLERİN GÜVENİLİRLİĞİNİ TAKİP EDEBİLECEK

Güvenilir Tedarikçi Projesi ile ev dışı tüketime olan güveni artırmayı amaçladıklarını belirten ETÜDER Yönetim Kurulu Başkanı Melih Şahinöz; otel, hastane, restoran, okul vb. yerlerde bulunan yiyeceklerin içeriğini geliştirdikleri mobil uygulama ile takip edilebileceğini söyledi. Projeye göre gıda firmaları, çeşitli kontrollerden geçtikten sonra 'Güvenilir Tedarikçi Sertifikası' sahibi olacak. Ardından mobil uygulamada yerini alan ürünlerinin içerikleriyled tüketiciye güven sağlayacak.

Sürdürülebilir Gıda Zirvesi'ne, 'Ev Dışı Tüketimde Daha İyi Gelecek Dönüşümü' konulu konferansıyla katılan Ev Dışı Tüketim Tedarikçileri Derneği (ETÜDER) Yönetim Kurulu Başkanı Melih Şahinöz, amaçlarının her zaman sürdürülebilirlik ve güvenliği sağlamak olduğunu söyledi. Tüketiciye bunları sağlamak amacıyla mobil uygulama geliştirdiklerini ve Ocak'ta kullanılmaya başlayacağını belirten Şahinöz, 'Kovid-19 sonrası insanlar aldıkları ürünlerden işkillendi. Bu yüzden marketlerdeki ürünlerin içeriğine çeşitli uygulamalarla ulaşabilmeye başladılar. Biz de otel, hastane, restoran gibi yerlerdeki yiyeceklerin de içeriğine 'neden ulaşamasınlar' diyerek bu çalışmayı yaptık. Bu vesileyle ürün 'nereden, güvenilir gıda üreticisinden mi gelmiş, güvenilir gıda tedarikçisi mi buraya getirmiş' hepsi tek tek takip edilebilecek. Böylece tüketici, tabağında ne yiyip içtiğini öğrenme hakkına sahip olacak? açıklamasını yaptı.

UYGULAMA NASIL KULLANILIYOR?

Uygulamayı rahatlıkla herkesin kullanabileceğini belirten Şahinöz, 'Artık restoranlara gittiğinizde, telefonunuzla QR kod okuturken, yanında bir seçenek daha olacak. Sipariş verdiniz, lahmacun yiyeceksiniz. Bu lahmacunun içindeki maydanoz acaba nereden geldi veya başka bir siparişinizin içinde kullanılan peyniri çok sevdiyseniz o peynirin nereden geldiğini kolayca görebileceksiniz. Buna müsaade eden işletmeler daha çok güven kazanacak. Bu tamamen gönüllülük esaslı bir projedir' dedi.

'GIDA YOLDA İMHA OLMAYACAK'

Güvenilir Tedarikçi Sertifikası hakkında açıklamalarda bulunan Şahinöz, 'Sertifika süreci gerçekleşirken, gıdanın üreticisinden depocusuna ve dağıtanına kadar tek tek denetimden geçiyor. Uluslararası denetim mekanizmasına sahip olduğumuz için bu süreçlerden geçmek zorlu oluyor. İsteyen firmalar, Ev Dışı Tüketim Derneği'ne gelip 'ben güvenilir tedarikçi olmak istiyorum' dediği zaman, denetim mekanizmaları çalışmaya başlıyor. Denetim ekipleri, firmaların üretici olduğu fabrikaya ya da deposuna giderek, incelemeler yapıyor ve sonuç olarak yeterli görürlerse sertifika almaya hak kazanıyorlar. Eksikleri varsa da bunları tamamladıktan sonra sertifika alabiliyorlar. Bunları böyle yaptığımızda, eğer güvenilir bir tedarikçiyseniz gıda yolda imha olmuyor. Bu sürecin sürdürülebilirliğe katkısı da buradan geliyor? diye konuştu.

'TURİSTLER GÖNÜL RAHATLIĞIYLA GELEBİLECEK'

85 üye içerisinden 60 üyenin sertifika sahibi olduğuna da dikkat çeken Şahinöz: 'Bu sistemle turistlerin de ülkemize olan güveni artmış olacak. 'Türkiye'de güvenilir tedarik zinciri varmış' diyerek otellerimize gelip güvenle kalabilecekler. Tüketiciler, bu aplikasyonu hayatlarına geçirip, kendi haklarını korumalıdır? dedi.