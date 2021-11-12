Üye Girişi
Güvenilir Ürün Platformu arıcılıkta sosyal sorumluluk projelerine hız verdi - Son Dakika

Güvenilir Ürün Platformu arıcılıkta sosyal sorumluluk projelerine hız verdi

12.11.2021 09:35
Güvenilir Ürün Platformu arıcılıkta sosyal sorumluluk projelerine hız verdi

Güvenilir Ürün Platformu Danışma Kurulu Başkanı Dr. Aslı Elif Tanuğur Samancı, arıcılık faaliyetleri ile ilgilenmek isteyen kişileri teorik ve uygulamalı arıcılık eğitimleriyle buluşturuyor.

Güvenilir Ürün Platformu Danışma Kurulu Başkanı Dr. Aslı Elif Tanuğur Samancı, arıcılık faaliyetleri ile ilgilenmek isteyen kişileri teorik ve uygulamalı arıcılık eğitimleriyle buluşturuyor.

Güvenilir Ürün Platformu açıklamasına göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla birlikte tarımsal üretimin halk sağlığı açısından ne kadar önemli olduğunun bir defa daha ortaya çıktığı bu günlerde, doğal arı ürünlerinde üretimin kalite standartlarına uygun olması ancak arıcıların doğru eğitimlerle buluşmasıyla mümkün olabiliyor. Bu amaçla Güvenilir Ürün Platformu adına kolları sıvayan Danışma Kurulu Başkanı Dr. Aslı Elif Tanuğur Samancı arıcılık faaliyetleri ile ilgilenmek isteyen kişileri teorik ve uygulamalı arıcılık eğitimleriyle buluşturuyor.

Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen Samancı, "Sözleşmeli Arıcılık Modeli kapsamında, Erzincan'da özel bir firma ile iş birliği yürüterek arıcılara 'Temel Arıcılık Eğitimi' düzenledik ayrıca Ziraat Yüksek Mühendisi Dr. Ali Korkmaz tarafından ana arının kovana yerleştirilmesi ve arıcılık teknikleriyle ilgili değerli tüm bilgiler aktarıldı. Bu eğitimle 'Sözleşmeli Arıcılık Modeli'nin tüm süreçlerini arıcılara detaylı olarak anlattık. Eğitim sonunda 25 kursiyer arıcımıza katılım sertifikaları teslim edilirken, aynı zamanda sözleşmeli arıcılık modeline katılan arıcılarımızla sözleşme yaptık." ifadelerini kullandı.

Sosyal sorumluluk çalışmalarının hız kesmeyeceğini aktaran Samancı, "Teorik ve pratik arıcılık eğitim çalışmalarının yanında üretim için ihtiyaç duyulan ekipmanları da arıcılarımıza temin ediyoruz. Önümüzdeki dönemde de bu desteklere ve sosyal sorumluluk projelerine hız kesmeden devam edeceğiz." açıklamasına bulundu.

Eğitimlerle arıcılar bal dışında arı ürünleri üretimine teşvik ediliyor

Açıklamaya göre, doğal arı ürünlerinin tüm üretim aşamaları üzerine olan söz konusu teorik ve uygulamalı eğitimlerle arıcıların bal dışında arı sütü, polen, arı zehri, arı ekmeği ve propolis gibi arı ürünlerinin üretimine teşvik ediliyor. Katma değerli ve inovatif arı ürünleri bu şekilde kovandan sofraya en doğal hali ile ulaşıyor. Böylece hem sürdürülebilir üretim hem de milli ekonomiye katkı sağlanıyor.

Gerçekleştirilen diğer bir projede ise Düzce Üniversitesi'nde arıcılara yönelik teorik ve uygulamalı "Bal Arısı Zehri Üretim Eğitimi" düzenlendi. Çok değerli ve etkili bir arı ürünü olan arı zehrinin üretim aşamaları arıcılara detaylı olarak aktarıldı.

Türkiye'de arı zehri üretimini teşvik adına düzenlenen en geniş kapsamlı eğitim olan etkinlik, Doç. Dr. Meral Kekeçoğlu ve Samancı öncülüğünde gerçekleştirildi. İyi arıcılık uygulamaları kapsamındaki ve ilk defa gerçekleşen arı zehri eğitimine katılan 45 arıcı Sözleşmeli Arıcılık Modeli'ne dahil edildi.

Kemerburgaz'da yapılan ve Ziraat Mühendisi Dr. Bahri Işık'ın verdiği "Temel Arıcılık Eğitimi"nde ise koruma altında olan çocuklara arı ürünleri anlatıldı ve arıcılık faaliyetleriyle ilgili bilgiler verildi. Eğitime dahil olan 20 çocuğa katılım sertifikaları elden verildi. Bu eğitimle çocukların arıcılık mesleğine adım atmalarına önayak olunarak onlara bir gaye kazandırıldı.

Erzincan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Güvenilir Ürün Platformu arıcılıkta sosyal sorumluluk projelerine hız verdi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

12 Kasım 2021 altın fiyatları! Çeyrek ne kadar? Gram altın kaç TL? 09:29 12 Kasım 2021 altın fiyatları! Çeyrek ne kadar? Gram altın kaç TL? Bilim insanlarından çarpıcı açıklama geldi: Isınma korkunç boyutlara ulaştı 09:23 Bilim insanlarından çarpıcı açıklama geldi: Isınma korkunç boyutlara ulaştı Son Dakika: Yükselişine 0,2 artışla devam eden dolar bugün ne kadar? 12 Kasım 2021 09:05 Son Dakika: Yükselişine 0,2 artışla devam eden dolar bugün ne kadar? 12 Kasım 2021
Koca, çocuklarının gözü önünde eşini arabayla duvara sıkıştırdı 08:43 Koca, çocuklarının gözü önünde eşini arabayla duvara sıkıştırdı Fabrikası kapanan Honda'nın isimleri TOGG projesine dahil edilecek 07:54 Fabrikası kapanan Honda'nın isimleri TOGG projesine dahil edilecek İmamoğlu, Glasgow'dan seslendi: Kanal İstanbul projesi, BM'nin 17 prensibine birden karşı 07:11 İmamoğlu, Glasgow'dan seslendi: Kanal İstanbul projesi, BM'nin 17 prensibine birden karşı
Hakan Baş'tan iddia edilen Bensu Soral'dan şaşırtan Kubilay Aka itirafı 00:14 Hakan Baş'tan iddia edilen Bensu Soral'dan şaşırtan Kubilay Aka itirafı Ali Koç 23:00 Ali Koç "Fenerbahçe'ye konsantre ol" diyerek uyarmıştı! İşte Mesut Özil'i futboldan uzaklaştıran ticari işleri

Son Dakika Haberleri
09:28 12 Kasım 2021 altın fiyatları! Çeyrek ne kadar? Gram altın kaç TL?
09:25 Azeri kadın, fuhuş baskınından kaçmak isterken bacağını kırdı
09:23 Bilim insanlarından çarpıcı açıklama geldi: Isınma korkunç boyutlara ulaştı
09:20 Camdaki Kız'da her şey su yüzüne çıktı! Nalan, Sedat ve Cana'yı kaçarken gördü
09:05 Son Dakika: Yükselişine 0,2 artışla devam eden dolar bugün ne kadar? 12 Kasım 2021
08:47 Yunanistan'dan savaş hazırlığı: Türkiye'yi bu füzelerle vuracağız
08:43 Koca, çocuklarının gözü önünde eşini arabayla duvara sıkıştırdı
08:37 Ünlü isimler, kadın cinayetlerine bir kez daha isyan etti
07:53 Fabrikası kapanan Honda'nın isimleri TOGG projesine dahil edilecek
00:49 Galatasaray'ın transferde hedefi belli! İşte Aslan'ın istediği 3 futbolcu
Amatör defineci adam, dünyanın en büyük altın hazinesini buldu Amatör defineci adam, dünyanın en büyük altın hazinesini buldu         
09:40
Azeri kadın, fuhuş baskınından kaçmak isterken bacağını kırdı Azeri kadın, fuhuş baskınından kaçmak isterken bacağını kırdı         
09:25
Camdaki Kız'da her şey su yüzüne çıktı! Nalan, Sedat ve Cana'yı kaçarken gördü Camdaki Kız'da her şey su yüzüne çıktı! Nalan, Sedat ve Cana'yı kaçarken gördü         
09:21
Yunanistan'dan savaş hazırlığı: Türkiye'yi bu füzelerle vuracağız Yunanistan'dan savaş hazırlığı: Türkiye'yi bu füzelerle vuracağız         
08:47
Kastamonu'da 17 kez yanan evde yaşayan aile Diyanet'ten yardım istedi Kastamonu'da 17 kez yanan evde yaşayan aile Diyanet'ten yardım istedi         
08:16
İstanbul'da ekmeğe yüzde 25 zam teklifi kabul edildi İstanbul'da ekmeğe yüzde 25 zam teklifi kabul edildi         
07:12
Samuray kılıcıyla Başak Cengiz'i öldüren katilin evinin duvarlarındaki yazıların sırrı çözüldü Samuray kılıcıyla Başak Cengiz'i öldüren katilin evinin duvarlarındaki yazıların sırrı çözüldü         
07:10
Başak Demirtaş'a Başak Demirtaş'a "Rapor" davasında 2,5 yıl hapis cezası verildi         
23:01
Çamlıca Kulesi'nden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konutunu görüntüleyen İsrailli çift gözaltına alındı Çamlıca Kulesi'nden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konutunu görüntüleyen İsrailli çift gözaltına alındı         
21:39
A Milli Takım'da deprem! 24 saat önce göreve başlayan Tuğberk Tanrıvermiş istifa etti A Milli Takım'da deprem! 24 saat önce göreve başlayan Tuğberk Tanrıvermiş istifa etti         
21:27
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı açıkladı: Öncelikli gündemimizde EYT ile ilgili bir çalışma bulunmuyor Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı açıkladı: Öncelikli gündemimizde EYT ile ilgili bir çalışma bulunmuyor         
20:22
Oyuncu Yunus Güner, 49 yaşında yaşamını yitirdi Oyuncu Yunus Güner, 49 yaşında yaşamını yitirdi         
18:00
Samuray kılıcıyla öldürülen genç kadının nişanlısı yürek dağladı: Onu almaya gidecektim, cenaze arabasıyla getirdim Samuray kılıcıyla öldürülen genç kadının nişanlısı yürek dağladı: Onu almaya gidecektim, cenaze arabasıyla getirdim         
16:11
İran Devrim Muhafızları'ndan İsrail'e yanıt: Başlatan siz, bitiren biz oluruz İran Devrim Muhafızları'ndan İsrail'e yanıt: Başlatan siz, bitiren biz oluruz         
15:51
2 ay önce evlenen genç mühendisin acı sonu! Eşinin gözleri önünde feci şekilde can verdi 2 ay önce evlenen genç mühendisin acı sonu! Eşinin gözleri önünde feci şekilde can verdi         
15:41
"İngiliz ajanı mısın?" sorusuna Doğu Perinçek'i çileden çıkardı         
15:03
Zeynep Tokuş yoga yaparken şekilden şekile girdi Zeynep Tokuş yoga yaparken şekilden şekile girdi         
11:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2021 09:43:19. #1.13#
SON DAKİKA: Güvenilir Ürün Platformu arıcılıkta sosyal sorumluluk projelerine hız verdi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement