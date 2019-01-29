Son Dakika Haberleri: Güvenilir Ürün Zirvesi" Haziran'da Gerçekleşecek

Güvenilir Ürün Zirvesi" Haziran'da Gerçekleşecek

54 dakika önce

Güvenilir Ürün Platformu kapsamında ve İstanbul Ticaret Odası desteği ile hazırlık çalışmaları süren Güvenilir Ürün Zirvesi'nin Haziran ayında gerçekleştirilmesine karar verildi.

Güvenilir Ürün Zirvesi
Güvenilir Ürün Platformu kapsamında ve İstanbul Ticaret Odası desteği ile hazırlık çalışmaları süren Güvenilir Ürün Zirvesi'nin Haziran ayında gerçekleştirilmesine karar verildi.

İstanbul Ticaret Odası ev sahipliğinde gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısında Haziran ayında gerçekleştirilmesi planlanan Güvenilir Ürün Zirvesi tartışıldı.

Güvenilir Ürün Platformu Genel Başkanı Celal Toprak, güvenilir ürüne ulaşmanın her insanın hakkı olduğunu söyledi ve ekledi:

"Biz bu ürünleri ararken en önemli manimiz bilgi kirliliği oluyor, işte bu zirveyi gerçekleştirmek istememizin asıl nedenlerinden biri de bu, daha fazla kişiye ulaşarak toplumsal bilinci arttırabilmek. Haziran ayında gerçekleştireceğimiz büyük bir zirve olacak bu anlamda her kesimin desteğini alarak çalışacağız, ne kadar çok kişiye ulaşabilirsek ülkemiz için bizler için kardır."

İstanbul Ticaret Odası Sayman üyesi ve Güvenilir Ürün Zirvesi Başkanı Ahmet Özer, güvenilir ürün tanıtımı için akademik çevrelere daha fazla yer vereceklerini belirtti ve "Güvenilir ürün tanım olarak önemli bu yüzden bize önemli bir sorumluluk düşüyor, Ticaret Üniversitesi başta olmak üzere birçok üniversite ile kriter belirleme de ortak çalışma başlatıyoruz, akademik ve tarafsız çevrelerce belirlenen kriterler doğrultusunda hem üreticilere hem ürünlere hem de STK'lara ödülde verilecek, bu ödüller hem bilgiyi yayıcı hem de güvenilirliğin sürdürülebilmesinde teşvik edici olacaktı" dedi.

Güvenilir Ürün Platformu Yönetim Kurulu Üyesi ve TMG Madencilik Yönetim Kurulu Başkanı Zuhal Mansfield, çalışmaların Türkiye geneline yayılacak şekilde yapılması gerektiği ve toplantılar için farklı bölgeler seçilerek oradaki Ticaret Odalarının da sürece dahil edilmesi gerektiği önerisinde bulundu.

Kurulu Üyesi Hamdi Doğan ise, "Seçim tamamen objektif olacak, bu yüzden belli kesimlerin tepkisini çekebiliriz ama önceliğimiz tüketici ve tüketiciyi doğru bilgilendirmek, bu yüzden tarafsız bir jüri oluşturacağız ve bu jüri üniversiteler ve tarafsız kuruluşların ortak kriterlerine göre değerleme yapacak ve ödül verecek" dedi. (Fotoğraflı) - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 09:38 Kaynak: DHA

İstanbul Ticaret Odası, İstanbul, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



HDP, 31 Mart'ta İstanbul, Adana ve İzmir'den Aday Çıkarmayacak Tuzla'da, Tersanedeki Bir Gemide Yangın Çıktı! 8 Kişi Yaralandı

4 Vergi Müfettişi ve 1 Mali Müşavirin Gözaltına Alındığı Rüşvet Operasyonu, Saniye Saniye Kaydedildi İstanbul Valiliği, Tuzla'daki Gemi Yangınının Acı Bilançosunu Açıkladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.1.2019 10:32:53. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Güvenilir Ürün Zirvesi" Haziran'da Gerçekleşecek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]