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Güvenilirlik eğitimine ilk defa bir AVM katıldı - Son Dakika

Güvenilirlik eğitimine ilk defa bir AVM katıldı

18.06.2021 09:40
Güvenilirlik eğitimine ilk defa bir AVM katıldı, System.String[]

Güvenilir Ürün Platformu tarafından başlatılan ve yaklaşık 7 bin esnafa ulaşan Güvenli2023 İstanbul Projesi Şişli Belediyesi ve Aqua Florya AVM önderliğinde devam ediyor.

Güvenilir Ürün Platformu tarafından başlatılan ve yaklaşık 7 bin esnafa ulaşan Güvenli2023 İstanbul Projesi Şişli Belediyesi ve Aqua Florya AVM önderliğinde devam ediyor.

Güvenilir Ürün Platformu'ndan yapılan açıklamaya göre, salgının etkilerinin tüketici sağlığı açısından azaltılması amacıyla hayata geçirilen Güvenli2023 İstanbul ürün ve tüketici güvenliği online eğitim projesine bir destekte Şişli Belediyesi ve Aqua Florya AVM'den geldi.

Şişli Belediyesi daveti ile ürün ve hizmet üreten tüm işletmelerin ücretsiz katılabileceği online eğitimler 23 Haziran Çarşamba günü başlıyor.

İstanbul Akvaryum ile entegre ve aynı kompleksteki Aqua Florya Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nin ana destekçisi olduğu projede, alışveriş merkezlerinde ürün ve tüketici güvenliği, genel hijyen uygulamaları ve daha bir çok başlıkta katılımcılara eğitimler verilecek.

Verilen eğitimlerle virüse karşı güvenilir bir duvar örülmesi hedefleniyor.

Başta gıda sektöründe faaliyet gösteren işletmeler olmak üzere halk sağlığını etkileyebilecek tüm kişi ve kurumlara ulaşarak farkındalık yaratmak ve salgının olumsuz koşullarını minimuma indirmek için kolları sıvayan Şişli Belediyesi, Aqua Florya ve Güvenilir Ürün Platformu'nun desteği ile Şişli'yi güvenilirlik duvarı ile örecek.

Salgın tedbirlerine uymanın çok önemli olduğu alışveriş merkezlerinde hem esnafa hem ziyaretçilere yönelik çalışmaları ile örnek olan Aqua Florya, sosyal sorumluluk projelerine yenisini ekliyor.

Başta gıda olmak üzere ürün satışı ve üretimi yapan tüm işletmelerin ücretsiz katılabileceği programda hijyen kurallarından izlenebilirliğe, yasal sorumluluklardan salgında markalaşmaya bir çok farklı içerikte eğitimler verilecek.

Eğitimlere katılarak sınavlarda başarılı olanlara ise sertifikalarını Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin dağıtacak.

Güvenli2023 eğitimlerinin ilk defa Azerbaycan genelinde de verilmeye başlanacağı projede Azerbaycan Teknoloji Üniversitesi'nin eğitmenleri Türkiye ile eş zamanlı eğitimlerle farkındalığı ülke dışına taşıyacak.

23 Haziran - 4 Temmuz'da gerçekleştirilecek projeye kayıtlar www.guvenilirurunplatformu.com üzerinden 21 Haziran'a kadar yapılabilecek.

Şişli Belediyesi, İstanbul, Haziran, Şişli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Güvenilirlik eğitimine ilk defa bir AVM katıldı - Son Dakika


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