Güvenle Yediğiniz Yemeklerin Davetsiz Misafiri!

Norovirüs enfeksiyonu

En çok yemekler ve kalabalık ortamlarda ortaya çıkan ve soğuk havaya toleransı olan norovirüs söz konusu olduğunda hastalanmanız yüksek bir ihtimal. Avrasya Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Sedat Işık, son zamanların en merak edilen hastalığı norovirüs enfeksiyonunu anlatıyor.

Norovirüs enfeksiyonu nedir?

Yaş farkı gözetmeksizin ortaya çıkan norovirüs, daha çok şebeke suları, iyi yıkanmamış sebze- meyveler ve virüsü taşıyan kişiler aracılığıyla yayılan bulaşıcı bir hastalıktır. Son zamanlarda sıklıkla görülen ve bir salgına dönüşen norovirüs, şiddetli karın ağrısı, kusma ve ishal gibi şikayetlere yol açar. Bir RNA virüsü olan norovirüsün değişik antijenik tipleri vardır. En çok ağız ve dışkı yoluyla bulaşan norovirüs;

Kirli içme suyu,

Havuz suyu,

Midye ve istiridye gibi deniz ürünleri,

Dondurma,( dondurulmuş gıdalarda hayatta kalabiliyor)

Salatalar,

Soğuk yiyecekler,

Buz küpleri,

Sandviç gibi gıdalarda yer alıyor.

Norovirüs belirtileri nelerdir?

Norovirüsün vücuda girmesine takiben 24 - 48 saat içinde etkileri hissedilmeye başlanır. Hastalarda;

Baş ağrısı,

Yüksek ateş,

Şiddetli bulantı,

Kusma,

İshal,

Halsizlik,

Yorgunluk gibi şikayetler ortaya çıkar.

Bulantıya karın ağrısı eşlik eder. Daha sonra ise bu duruma ishal ve kusma dahil olur. Hasta günde ortalama 4-8 kez dışkılama ihtiyacı hisseder.

Kimler risk altındadır?

Genel olarak sağlıklı kişilerde hastalık kendiliğinden geçer ancak;

Küçük çocuklarda,

Yaşlılarda,

Düşkünlerde,

Bağışıklık sistemi zayıf olan kişilerde,

Kalp hastalarında,

Akciğer, şeker, kronik böbrek hastalığı bulunan kişilerde tehlikeli sonuçlar yaratabilir

Bu sebeple bu kişilerin yukarıdaki belirtileri kendilerinde gözlemlemeleri durumunda doktora başvurması gerekir.

Norovirüs nasıl tedavi edilir?

Sağlıklı bireylerde tedavi gerektiren bir durum söz konusu değildir. Sadece hijyen kurallarına dikkat ederek ve kaybettikleri sıvıyı tekrar vücutlarına kazandırarak hastalığın kendiliğinden geçmesi beklenir. Eğer hastalık ağır ve şiddetli seyrediyorsa bu durumda doktor müdahalesi şarttır.

Norovirüsten korunmak mümkün müdür?

Kişisel hijyen kurallarına çok dikkat edilmeli,

Eller sık sık yıkanmalı,

Özellikle de toplu taşıma araçları veya tuvalet gibi ortak kullanım alanlarından sonra mutlaka eller iyice yıkanmalı,

Tüketilecek sebze ve meyveler çok iyi yıkanmalı,

Kirli ve hijyenik olmayan yüzeylerin sterilazyonu sağlanmalı,

Virüs bulaşmış eşyalar yüksek ısıda mutlaka yıkanmalıdır.