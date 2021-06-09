Güvenli 2023 İstanbul Eğitim Başvurusu - Son Dakika

GÜVENLİ 2023 İSTANBUL EĞİTİM BAŞVURUSU

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Projenin Amacı

Pandemi sürecinde başta gıda üreten, işleyen ve satan işletmelerde halk sağlığını etkileyebilecek uygulamalar hayati önem taşımaktadır. Başta mevcut mevzuat ve yasal düzenlemeler ile pandemi sonrasında eklenen kılavuzların ana temelde olduğu eğitimlerin gıda sektöründe faaliyet gösteren ve sektörde çalışanlara temel hatları ile öğretilmesi planlanmaktadır. Ayrıca Avrupa ülkelerine uyum ve 2023 hedefleri kapsamında dünyanın en stratejik şehirlerinin başında gelen İstanbul'da ki gıda işletmelerinde ürün güvenliği çalışmalarının yaygınlaştırılması ve Covid-19 ile mücadelede güvenli üretimin sağlanması projenin amaçlarının başındadır. Belediye'ye kayıtlı gıda üreten ve satan tüm gıda işletmelerinin uluslar arası standartlar yanında Türk Gıda Kodeksi'ne uyum sağlaması ayrıca ürün güvenliğinin dış ülkelerle rekabet edebilir düzeye ulşatırılarak ihracatın arttırılması, yeni pazarlara girişin kolaylaştırılması, şehir turizmine katkı sağlanması ile İstanbul'un ürün güvenliğinde üst noktalara taşınması projenin temel amaçlarındandır.

Ülkemizin 2023 büyüme ve ihracat hedeflerinde gıda ve tarım sektörü ayrı olarak ele alınmakta ve hem geleceğimizin sağlığı hem de ülkemizin ekonomik üstünlüğünü sağlayabilecek sektörler olması nedeniyle önemi her geçen gün daha fazla artmaktadır. Ayrıca Covid-19 salgını ile gıda güvencesinin ve kendine yetebilirliğin ne kadar elzem konular olduğu, insan sağlığı ve ekonomilerin şekillenmesinde önemi daha çok hissedilmiştir.

İstanbul'da yaklaşık 115. 000 gıda işletmesi yer almakta olup, bunların çoğunluğunu nihai ve ara mal üreticileri, perakende, toplu tüketim noktaları -hazır yemek, yaş meyve sebze ve gıda toptancıları oluşturmaktadır. Covid salgını ile güvenli üretim önem kazanmış, iç ve dış tüketicinin talepleri farklılaşmıştır. Nihai ürün üreticilerinden toplu tüketim yerlerine kadar geniş bir yelpazade hizmet veren gıda üreticisi firmalar özellikle Covid sonrası gelen yeni düzenlemelere adapte olmaya çalışmaktadır.

Güvenilir Ürün Platformu tarafından hayata geçirilen GÜVENLİ2023 İSTANBUL eğitim projesi daha geniş kitlelere ulaşmak adına BAĞCILAR BELEDİYESİ başta olmak üzere; İstanbul İlçe Belediyeleri birlikteliğinde devam etmektedir. Eğitim projemiz ile belediyelerimize kayıtlı gıda işletmelerine güvenilir üretim, ürün güvenliği, ürün tanıtım ve iletişim, sunum teknikleri gibi eğitimler planlanmaktadır. Bu eğitimler ile firmaların, farklılaşan tüketici taleplerine daha kolay adapte olması ve özellikle dış pazarlarda üstünlüklerinin arttırılması ayrıca dünyanın en stratejik şehirlerinin başında gelen İstanbul'a Güvenli Şehir sıfatının kazandırılması amaçlanmaktadır.

Detaylı Bilgi için -

www. guvenilirurunplatformu. com

Oluşturulma Tarihi : 09. 06. 2021 Haberler Lokman Çağırıcı, Altın kızları makamında ağırladı Türkiye'nin en büyük deniz temizliği 8 Haziran'da Çocukların Gündemi de Deniz Salyası Küfeki Taşından Yapılacak Olan Medine Camii'nin Temeli... Bağcılarlı Milli Sporcular Avrupa'da Tarih Yazıyor Engelliler Hayallerini Sergiledi Bağcıların Minik Sesleri Ödüllendirildi Bağcılar'da Hayat Boyu Öğrenme Sergisi Açıldı 3. Bölge Belediye Başkanları Bağcılar'da Toplandı 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10