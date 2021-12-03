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Güvenli alışveriş için pazaryerinde sıkı denetim - Son Dakika

Güvenli alışveriş için pazaryerinde sıkı denetim

03.12.2021 08:55
Güvenli alışveriş için pazaryerinde sıkı denetim

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığına bağlı zabıta ekipleri, Perşembe Pazaryerinde denetimde bulundu.

Zabıta ekipleri fiyat etiketlerini tek tek kontrol ederken, pazarcı esnafına fiyat etiketlerinin kesinlikle kilogram fiyatı gösterecek şekilde konulmasını gerektiğini belirtti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığına bağlı zabıta ekipleri, vatandaşların daha rahat ve güvenilir bir ortamda alışverişlerini yapabilmeleri için denetimlerini sürdürüyor. Bu kapsamda kent merkezinde Perşembe Pazaryerinde denetimde bulunan ekipler fiyat etiketlerini tek tek kontrol etti, 'yarım kilogram' şeklinde düzenlenen etiketlerin '1 kilogram' olarak düzeltilmesi konusunda uyarıda bulundu. Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanı Ersoy Vitaş, fiyat etiketi başta olmak üzere diğer hususlarda da zabıta ekiplerinin düzenli olarak denetime devam edeceklerini belirtti.

Güvenli alışveriş için pazaryerinde sıkı denetim

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Zabıta, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Güvenli alışveriş için pazaryerinde sıkı denetim - Son Dakika


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