Son Dakika Haberleri: Güvenli bölge'de 7'nci hava devriyesi başladı (2)
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Güvenli bölge'de 7'nci hava devriyesi başladı (2)

52 dakika önce

BAKANLIKTAN AÇIKLAMAMilli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Suriye'de Fırat'ın doğusunda Güvenli Bölge birinci safha uygulamaları kapsamında; 7'nci ortak hava devriyesi 2 Türk ve 2 ABD helikopterinin katılımı ile planlandığı şekilde gerçekleştirildi" denildi.

Güvenli bölge'de 7'nci hava devriyesi başladı (2), System.String[]

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA
Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, " Suriye'de Fırat'ın doğusunda Güvenli Bölge birinci safha uygulamaları kapsamında; 7'nci ortak hava devriyesi 2 Türk ve 2 ABD helikopterinin katılımı ile planlandığı şekilde gerçekleştirildi" denildi.


Twitter, Suriye, Fırat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 12:38 Kaynak: DHA
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