Son Dakika Haberleri: Güvenli bölge'de 7'nci hava devriyesi başladı (3)
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Güvenli bölge'de 7'nci hava devriyesi başladı (3)

47 dakika önce

DEVRİYE GÖREVİ TAMAMLANDIFırat'ın doğusunda Türk ve ABD helikopterleri tarafından yapılan 7'nci hava devriyesi tamamlandı.

Güvenli bölge'de 7'nci hava devriyesi başladı (3), System.String[]

DEVRİYE GÖREVİ TAMAMLANDI
Fırat'ın doğusunda Türk ve ABD helikopterleri tarafından yapılan 7'nci hava devriyesi tamamlandı. Saat 10.40 sıralarında başlayan hava devriyesi bir saat sonra 11.40 sıralarında tamamlandı. Suriye'nin Telabyad ile Resulayn kentleri arasında keşif ve gözetleme faaliyetini tamamlayan Türkiye ile ABD'ye ait 4 helikopter görev sonrası yeniden Akçakale'ye döndü. Akçakale İlçe Jandarma Komutanlığı'na askerlerini bırakan Türkiye'ye ait helikopterler Şanlıurfa'ya, ABD helikopterleri ise Suriye'deki üs bölgesine geri döndü.


Amerika Birleşik Devletleri, Suriye, Fırat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 12:41 Kaynak: DHA
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