Son Dakika Haberleri: 'Güvenli bölge'de karadan devriye bekleniyor (2)
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'Güvenli bölge'de karadan devriye bekleniyor (2)

6 saat önce

ASKERİ HEYETTEN SINIRDA İNCELEMESuriye'nin kuzeyine kurulacak 'güvenli bölge' için Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde oluşturulan Müşterek Harekat Merkezi'nde görevli Türk ve ABD askeri yetkililerinden oluşan heyet, öğleden sonra, sınır hattında incelemeler yaptı.

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ASKERİ HEYETTEN SINIRDA İNCELEME
Suriye'nin kuzeyine kurulacak 'güvenli bölge' için Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde oluşturulan Müşterek Harekat Merkezi'nde görevli Türk ve ABD askeri yetkililerinden oluşan heyet, öğleden sonra, sınır hattında incelemeler yaptı. Müşterek Harekat Merkezi çalışmalarının yürütüldüğü Akçakale'deki 3'üncü Hudut Alay Komutanlığı'ndan çıkan, Türk ve ABD'li askerlerin taşındığı zırhlı araçlardan oluşan konvoy, güvenlik önlemleri eşliğinde sınır hattına getirildi. Akçakale ile Suriye'nin terör örgütü PKK/YPG kontrolündeki Tel Abyad kentini birbirinden ayıran hatta ilerleyen konvoydaki askerler, sınır boyunca incelemelerde bulunduktan sonra yeniden Hudut Alay Komutanlığı'na döndü.


Amerika Birleşik Devletleri, Şanlıurfa, Akçakale, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 08:20 Kaynak: DHA
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