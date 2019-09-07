Son Dakika Haberleri: Güvenli Bölge için kullanılacak zırhlı araçlar Akçakale'ye getirildi
Son Dakika Güncel Haber

Güvenli Bölge için kullanılacak zırhlı araçlar Akçakale'ye getirildi

28 dakika önce

ABD ile Suriye'nin kuzeyinde kurulması planlanan Güvenli Bölge çalışmaları kapsamında 8 Eylül'de müşterek kara devriyesinde kullanılacak zırhlı araçlar Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine getirildi.

Güvenli Bölge için kullanılacak zırhlı araçlar Akçakale'ye getirildi, System.String[]

ABD ile Suriye'nin kuzeyinde kurulması planlanan Güvenli Bölge çalışmaları kapsamında 8 Eylül'de müşterek kara devriyesinde kullanılacak zırhlı araçlar Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine getirildi.


ABD ile Suriye'nin kuzeyinde kurulması planlanan Güvenli Bölge için çalışmalar devam ediyor. Çalışmalar kapsamında 8 Eylül'de müşterek kara devriyesi yapılacak. Kara devriyesinde kullanılacak zırhlı araçlar Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine getirildi. Yaklaşık 15 araçtan oluşan askeri konvoy, askeri bölgeye giriş yaptı. - ŞANLIURFA

Amerika Birleşik Devletleri, Şanlıurfa, Akçakale, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 09:54 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ünlü şarkıcı Demi Lovato, "Bıktım" diyerek selülitli fotoğrafını paylaştı
Bakan Akar Güvenli Bölge kapsamında devriye açıklaması yaptığı sırada, YPG'li teröristler sınırda görüntülendi Trump'la ilgili bomba iddia! Mülteci sayısına sınırlama mı getiriyor? Devlet, sigortalı çalışırken doğum yapan annelere 10 bin liradan fazla ödeme yapıyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.9.2019 10:22:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Güvenli Bölge için kullanılacak zırhlı araçlar Akçakale'ye getirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]