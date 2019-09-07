Güvenli Bölge için kullanılacak zırhlı araçlar Akçakale'ye getirildi
1 saat önce
ABD ile Suriye'nin kuzeyinde kurulması planlanan Güvenli Bölge çalışmaları kapsamında 8 Eylül'de müşterek kara devriyesinde kullanılacak zırhlı araçlar Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine getirildi.
Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 10:20 Kaynak: İHA
ABD ile Suriye'nin kuzeyinde kurulması planlanan Güvenli Bölge çalışmaları kapsamında 8 Eylül'de müşterek kara devriyesinde kullanılacak zırhlı araçlar Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine getirildi.
ABD ile Suriye'nin kuzeyinde kurulması planlanan Güvenli Bölge için çalışmalar devam ediyor. Çalışmalar kapsamında 8 Eylül'de müşterek kara devriyesi yapılacak. Kara devriyesinde kullanılacak zırhlı araçlar Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine getirildi. Yaklaşık 15 araçtan oluşan askeri konvoy, askeri bölgeye giriş yaptı.
(Şinasi İnan/İHA)
Günlük burç yorumları 7 Eylül 2019 Cumartesi (Haftalık burç yorumları) Trump'la ilgili bomba iddia! Mülteci sayısına sınırlama mı getiriyor? Sivas'ta tüyleri diken diken eden anlar! Atatürk, halka seslendi Hindistan, Ay'a inen 4'üncü ülke olma şansını kıl payı kaçırdı